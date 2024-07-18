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Лихачев рассказал о подготовке к запуску АЭС "Аккую" в Турции - РИА Новости, 18.07.2024
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16:50 18.07.2024 (обновлено: 17:02 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/lihachev-1960529478.html
Лихачев рассказал о подготовке к запуску АЭС "Аккую" в Турции
Лихачев рассказал о подготовке к запуску АЭС "Аккую" в Турции - РИА Новости, 18.07.2024
Лихачев рассказал о подготовке к запуску АЭС "Аккую" в Турции
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 атомной электростанции "Аккую" в Турции, ее реактор готовят к загрузке имитаторов ядерного РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:50
2024-07-18T17:02
в мире
турция
стамбул
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 атомной электростанции "Аккую" в Турции, ее реактор готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива в рамках подготовки к пуску, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока – мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить "первое атомное электричество" в энергосистему Турции как можно скорее", – сказал Лихачев по итогам рабочей встречи в Стамбуле с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Слова Лихачева приводит пресс-служба "Росатома"."Росатом" ранее изготовил и отгрузил в Турцию имитаторы ядерного топлива – макеты топливных кассет и оборудование для испытаний так называемой имитационной зоны – макеты поглощающих стрежней управления и защиты реактора, инструменты входного контроля ядерного топлива.Перед пуском нового энергоблока в активную зону реактора сначала загружаются с последующей выгрузкой макеты топливных кассет (имитаторы) для проверки работы ключевых систем реакторной установки. При формировании имитационной зоны реактора все операции выполняются так, как если бы работы проводились с ядерным топливом, что в рамках подготовки к пуску реакторной установки позволяет отработать на имитаторах процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации.Ядерное топливо для первого блока АЭС "Аккую" на площадку атомной станции завезли в конце апреля 2023 года. В той торжественной церемонии приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
https://ria.ru/20240707/akkuyu-1958028061.html
https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html
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в мире, турция, стамбул, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Лихачев рассказал о подготовке к запуску АЭС "Аккую" в Турции

Лихачев: на АЭС "Аккую" в Турции активно идут пусконаладочные работы

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 атомной электростанции "Аккую" в Турции, ее реактор готовят к загрузке имитаторов ядерного топлива в рамках подготовки к пуску, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Касательно АЭС "Аккую" и текущего статуса: основные усилия сосредоточены на подготовке к пуску первого энергоблока – мы активно ведем полномасштабные пусконаладочные работы, на текущем этапе готовим реакторную установку к загрузке имитаторов топлива. Мы понимаем, насколько важно для турецкой стороны запустить "первое атомное электричество" в энергосистему Турции как можно скорее", – сказал Лихачев по итогам рабочей встречи в Стамбуле с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром. Слова Лихачева приводит пресс-служба "Росатома".
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"Росатом" ранее изготовил и отгрузил в Турцию имитаторы ядерного топлива – макеты топливных кассет и оборудование для испытаний так называемой имитационной зоны – макеты поглощающих стрежней управления и защиты реактора, инструменты входного контроля ядерного топлива.
Перед пуском нового энергоблока в активную зону реактора сначала загружаются с последующей выгрузкой макеты топливных кассет (имитаторы) для проверки работы ключевых систем реакторной установки. При формировании имитационной зоны реактора все операции выполняются так, как если бы работы проводились с ядерным топливом, что в рамках подготовки к пуску реакторной установки позволяет отработать на имитаторах процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации.
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Ядерное топливо для первого блока АЭС "Аккую" на площадку атомной станции завезли в конце апреля 2023 года. В той торжественной церемонии приняли участие по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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В миреТурцияСтамбулАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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