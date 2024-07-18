https://ria.ru/20240718/krynki-1960383513.html

СМИ: почти 800 украинских военных исчезли в Крынках

СМИ: почти 800 украинских военных исчезли в Крынках - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: почти 800 украинских военных исчезли в Крынках

Более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, утверждает... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T01:59

2024-07-18T01:59

2024-07-18T11:16

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

сергей шойгу

украина

россия

херсонская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:234:2474:1626_1920x0_80_0_0_00f452b0b2e57e54d4b6440e9a65c07c.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, утверждает украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Немногим ранее, тоже в феврале, руководивший тогда Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек. Позднее, в конце мая, Сальдо сообщал, что в селе Крынки продолжают обнаруживать страшные находки: подвалы, заваленные телами украинских военных. "Семьсот восемьдесят восемь мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, <...> значительно меньше — 262 человека за этот период", — пишет издание. При этом ранее в июле координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщал РИА Новости, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, ровно то же самое было и в Крынках — "ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех, кто пытается сдаться, — расстреливают свои". Украинское издание "Страна" в апреле писало, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования во время попыток удержать позиции в селе Крынки. По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морпеха за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок, в суде он пояснил это страхом за свою жизнь. Уже в мае в распоряжении РИА Новости попало видео из подвалов в Крынках, заваленных телами погибших украинских военных, о которых сообщал Сальдо. Кадры, предоставленные пресс-службой главы региона, были сняты военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая 2024 года. На кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских военных в обмундировании и полевой экипировке. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960382864.html

https://ria.ru/20240525/kiev-1948338816.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, сергей шойгу, украина, россия, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины