СМИ: почти 800 украинских военных исчезли в Крынках
"Следствие. Инфо": 788 солдат ВСУ пропали без вести в Крынках
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 года по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, утверждает украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в феврале сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Немногим ранее, тоже в феврале, руководивший тогда Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек. Позднее, в конце мая, Сальдо сообщал, что в селе Крынки продолжают обнаруживать страшные находки: подвалы, заваленные телами украинских военных.
"Семьсот восемьдесят восемь мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, <...> значительно меньше — 262 человека за этот период", — пишет издание.
При этом ранее в июле координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщал РИА Новости, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, ровно то же самое было и в Крынках — "ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех, кто пытается сдаться, — расстреливают свои".
Украинское издание "Страна" в апреле писало, что суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования во время попыток удержать позиции в селе Крынки. По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морпеха за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок, в суде он пояснил это страхом за свою жизнь.
Уже в мае в распоряжении РИА Новости попало видео из подвалов в Крынках, заваленных телами погибших украинских военных, о которых сообщал Сальдо. Кадры, предоставленные пресс-службой главы региона, были сняты военнослужащими штурмовых отрядов 24 мая 2024 года. На кадрах видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских военных в обмундировании и полевой экипировке.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.