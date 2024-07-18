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В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар - РИА Новости, 18.07.2024
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14:53 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/krym-1960487206.html
В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар
В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар - РИА Новости, 18.07.2024
В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар
Крымские спасатели и работники лесхоза четвертый день ликвидируют природный пожар в районе поселка Коктебель, общая площадь пожара составляет 44 гектара, из... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:53
2024-07-18T14:53
происшествия
коммерческая недвижимость
коктебель
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
природные пожары в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Крымские спасатели и работники лесхоза четвертый день ликвидируют природный пожар в районе поселка Коктебель, общая площадь пожара составляет 44 гектара, из которых 40 гектаров приходится на Карадагский заповедник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Пожар в Коктебеле в Крыму произошел в понедельник в непосредственной близости от Карадагского заповедника. Ветром огонь перекинулся на его территорию. К тушению привлечены лесники, волонтеры, МЧС, включая два вертолета. В среду 12.30 мск на территории заповедника было ликвидировано открытое горение на площади 40 гектаров, сообщили ранее в МЧС РФ. "Четвертый день спасатели ликвидируют природный пожар в пгт. Коктебель. 40 га - площадь возгорания на территории Государственного природного заповедника "Карадагский" ФГБУН "Федеральный исследовательский центр "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН"; четыре гектара - сопредельная территория. Площадь пожара не изменилась" , - сообщили в МЧС. На месте находится группировка общей численностью 80 человек и 15 единиц техники. Осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории для недопущения новых очагов возгорания. Общая площадь Карадагского заповедника превышает 2800 гектаров, из них более 800 гектаров – территория акватории, порядка 2 тысяч гектаров – сухопутная часть, территория древнего вулкана – массива Кара-Даг. В Крыму установилась аномально жаркая погода. На метеостанции Кара-Дага (у Коктебеля), где сейчас тушат ландшафтный пожар, температура днем достигает 38 градусов, сообщили в гидрометцентре.
https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Коктебель, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Природные пожары в России
В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар

В Крыму четвертый день ликвидируют природный пожар в районе поселка Коктебель

© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Коктебеле
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Тушение пожара в Коктебеле
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Крымские спасатели и работники лесхоза четвертый день ликвидируют природный пожар в районе поселка Коктебель, общая площадь пожара составляет 44 гектара, из которых 40 гектаров приходится на Карадагский заповедник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма.
Пожар в Коктебеле в Крыму произошел в понедельник в непосредственной близости от Карадагского заповедника. Ветром огонь перекинулся на его территорию. К тушению привлечены лесники, волонтеры, МЧС, включая два вертолета. В среду 12.30 мск на территории заповедника было ликвидировано открытое горение на площади 40 гектаров, сообщили ранее в МЧС РФ.
Последствия пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Полиция нашла предполагаемого виновника пожара в Карадагском заповеднике
16 июля, 17:49
"Четвертый день спасатели ликвидируют природный пожар в пгт. Коктебель. 40 га - площадь возгорания на территории Государственного природного заповедника "Карадагский" ФГБУН "Федеральный исследовательский центр "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН"; четыре гектара - сопредельная территория. Площадь пожара не изменилась" , - сообщили в МЧС.
На месте находится группировка общей численностью 80 человек и 15 единиц техники. Осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории для недопущения новых очагов возгорания.
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На Ставрополье загорелась сухая растительность, пожар локализовали
Вчера, 14:51
Общая площадь Карадагского заповедника превышает 2800 гектаров, из них более 800 гектаров – территория акватории, порядка 2 тысяч гектаров – сухопутная часть, территория древнего вулкана – массива Кара-Даг.
В Крыму установилась аномально жаркая погода. На метеостанции Кара-Дага (у Коктебеля), где сейчас тушат ландшафтный пожар, температура днем достигает 38 градусов, сообщили в гидрометцентре.
Поврежденная в результате поджога полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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Вчера, 14:01
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКоктебельРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукПриродные пожары в России
 
 
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