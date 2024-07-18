https://ria.ru/20240718/krym-1960487206.html

В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар

В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар - РИА Новости, 18.07.2024

В Карадагском заповеднике в Крыму четвертый день тушат пожар

Крымские спасатели и работники лесхоза четвертый день ликвидируют природный пожар в районе поселка Коктебель, общая площадь пожара составляет 44 гектара, из... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:53

2024-07-18T14:53

2024-07-18T14:53

происшествия

коммерческая недвижимость

коктебель

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля - РИА Новости. Крымские спасатели и работники лесхоза четвертый день ликвидируют природный пожар в районе поселка Коктебель, общая площадь пожара составляет 44 гектара, из которых 40 гектаров приходится на Карадагский заповедник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Пожар в Коктебеле в Крыму произошел в понедельник в непосредственной близости от Карадагского заповедника. Ветром огонь перекинулся на его территорию. К тушению привлечены лесники, волонтеры, МЧС, включая два вертолета. В среду 12.30 мск на территории заповедника было ликвидировано открытое горение на площади 40 гектаров, сообщили ранее в МЧС РФ. "Четвертый день спасатели ликвидируют природный пожар в пгт. Коктебель. 40 га - площадь возгорания на территории Государственного природного заповедника "Карадагский" ФГБУН "Федеральный исследовательский центр "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН"; четыре гектара - сопредельная территория. Площадь пожара не изменилась" , - сообщили в МЧС. На месте находится группировка общей численностью 80 человек и 15 единиц техники. Осуществляется мониторинг обстановки и окарауливание территории для недопущения новых очагов возгорания. Общая площадь Карадагского заповедника превышает 2800 гектаров, из них более 800 гектаров – территория акватории, порядка 2 тысяч гектаров – сухопутная часть, территория древнего вулкана – массива Кара-Даг. В Крыму установилась аномально жаркая погода. На метеостанции Кара-Дага (у Коктебеля), где сейчас тушат ландшафтный пожар, температура днем достигает 38 градусов, сообщили в гидрометцентре.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1960085623.html

https://ria.ru/20240718/pozhar-1960486993.html

https://ria.ru/20240718/podzhog-1960471698.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, коктебель, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, природные пожары в россии