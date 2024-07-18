https://ria.ru/20240718/kreml-1960440618.html

Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле

Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле - РИА Новости, 18.07.2024

Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что это... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:09

2024-07-18T12:09

2024-07-18T12:09

россия

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

евросоюз

европа

в мире

безопасность

политика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу оборонного союза в ЕС, заявил, что это подтверждает общий настрой европейских государств на конфронтацию и нагнетание напряженности. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный. "Это подтверждает, лишний раз подтверждает, общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике. Здесь все достаточно очевидно", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20240718/rossija-1960440302.html

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россия, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, европа, в мире, безопасность, политика