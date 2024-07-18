https://ria.ru/20240718/kitay-1960512325.html

В Китае одобрили решение о дальнейшем углублении реформ

В Китае одобрили решение о дальнейшем углублении реформ - РИА Новости, 18.07.2024

В Китае одобрили решение о дальнейшем углублении реформ

Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва в ходе третьего пленарного заседания одобрил решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:16

2024-07-18T16:16

2024-07-18T16:16

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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва в ходе третьего пленарного заседания одобрил решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении китайской модернизации, которые должны будут способствовать построению социалистического модернизированного сильного государства, сообщило агентство "Синьхуа". Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XX созыва проходил в Пекине с 15 по 18 июля под председательством Политбюро ЦК КПК. В ходе заседания генсек ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с речью, отметили в "Синьхуа". Как сообщалось ранее, рассмотренный на пленуме проект решения ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении китайской модернизации представил подробный анализ новой ситуации и новых проблем в продвижении китайской модернизации, а также с научной точки зрения сформулировал генеральный план дальнейшего всестороннего углубления реформ. Он предполагает, что к 2035 году в Китае будет полностью сформирована система социалистической рыночной экономики высокого уровня, будет еще более усовершенствована система социализма с китайской спецификой, в основном будет осуществлена модернизация системы и потенциала государственного управления, будет заложен прочный фундамент для всестороннего построения к середине столетия социалистического модернизированного сильного государства. Третьи пленумы ЦК КПК проводятся раз в пять лет, на них обычно принимают решения о запуске крупных реформ, которые впоследствии могут стать важной вехой в истории Китая. Например, на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году бывший тогда лидером КНР Дэн Сяопин положил начало новому периоду в китайской истории - периоду реформ, открытости и социалистической модернизации, которые проложили путь к десятилетиям экономического роста и открытости внешнему миру.

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

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в мире, технологии, китай, пекин, си цзиньпин