https://ria.ru/20240718/evrosoyuz-1960441764.html

Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР

Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР - РИА Новости, 18.07.2024

Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР

Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:15

2024-07-18T12:15

2024-07-18T12:15

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евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество, в частности, с Китаем. "Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию... Эта новая реальность сохранится... Наша внешняя политика и политика безопасности должны быть разработаны с учетом этой реальности", - говорится в предвыборной программе фон дер Ляйен. Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг.

https://ria.ru/20240718/kreml-1960440618.html

китай

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