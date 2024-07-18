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Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР
Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:15
2024-07-18T12:15
2024-07-18T12:15
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество, в частности, с Китаем. "Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию... Эта новая реальность сохранится... Наша внешняя политика и политика безопасности должны быть разработаны с учетом этой реальности", - говорится в предвыборной программе фон дер Ляйен. Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг.
https://ria.ru/20240718/kreml-1960440618.html
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В мире, Китай, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Политика
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР
Фон дер Ляйен: ЕС должен строить свою безопасность с учетом дружбы РФ и КНР