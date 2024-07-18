Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/evrosoyuz-1960441764.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР
Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:15
2024-07-18T12:15
в мире
китай
россия
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество, в частности, с Китаем. "Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию... Эта новая реальность сохранится... Наша внешняя политика и политика безопасности должны быть разработаны с учетом этой реальности", - говорится в предвыборной программе фон дер Ляйен. Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг.
https://ria.ru/20240718/kreml-1960440618.html
китай
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4880b3d26773b97076f823e5319c4c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, политика
В мире, Китай, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Политика
Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР

Фон дер Ляйен: ЕС должен строить свою безопасность с учетом дружбы РФ и КНР

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество, в частности, с Китаем.
"Мы вступили в эпоху геостратегического соперничества. Более агрессивная политика и несправедливая экономическая конкуренция со стороны Китая, его безграничная дружба с Россией, а также динамика его отношений с Европой отражают переход от сотрудничества к соревнованию... Эта новая реальность сохранится... Наша внешняя политика и политика безопасности должны быть разработаны с учетом этой реальности", - говорится в предвыборной программе фон дер Ляйен.
Голосование депутатов Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен на пост новой главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге в четверг.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европа настроена на конфронтацию, считают в Кремле
12:09
 
В миреКитайРоссияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала