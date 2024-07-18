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Фон дер Ляйен выступила с новым требованием после переизбрания - РИА Новости, 18.07.2024
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17:21 18.07.2024 (обновлено: 18:29 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/evropa-1960545634.html
Фон дер Ляйен выступила с новым требованием после переизбрания
Фон дер Ляйен выступила с новым требованием после переизбрания - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен выступила с новым требованием после переизбрания
Вновь избранная глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа, пишет Guardian. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:21
2024-07-18T18:29
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вновь избранная глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа, пишет Guardian."Я, как и в прошлый раз, напишу письмо и попрошу предложить мужчину и женщину в качестве кандидатов. Единственное исключение, как и в прошлый раз, — когда действующий член комиссии остается", — отметила она.Политик добавила, что она будет стремиться к тому, чтобы набрать равное количество мужчин и женщин.Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента переизбрали главой Еврокомиссии еще на пять лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, в свой новый срок она намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю.
https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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в мире, украина, россия, китай, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Украина, Россия, Китай, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Фон дер Ляйен выступила с новым требованием после переизбрания

Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вновь избранная глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию к середине августа, пишет Guardian.
"Я, как и в прошлый раз, напишу письмо и попрошу предложить мужчину и женщину в качестве кандидатов. Единственное исключение, как и в прошлый раз, — когда действующий член комиссии остается", — отметила она.
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Политик добавила, что она будет стремиться к тому, чтобы набрать равное количество мужчин и женщин.
Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента переизбрали главой Еврокомиссии еще на пять лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, в свой новый срок она намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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