https://ria.ru/20240718/evropa-1960507600.html

Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах

Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах - РИА Новости, 18.07.2024

Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах

Переизбранная в четверг на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос о возможной предстоящей работе с "менее дружественным Белым... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:01

2024-07-18T16:01

2024-07-18T17:03

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европарламент

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Переизбранная в четверг на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос о возможной предстоящей работе с "менее дружественным Белым домом" в случае победы на выборах в США Дональда Трампа заявила, что собирается усиливать автономию Европы.Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента была переизбрана главой Еврокомиссии еще на 5 лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, фон дер Ляйен в свой новый срок намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю."Независимо от результатов выборов в других частях мира, важно строить сильную Европу. Это предусматривает и снижение зависимости", - сказала она.Фон дер Ляйен добавила, что ЕС при этом планирует продолжать тесно сотрудничать со своими союзниками и в будущем.

https://ria.ru/20240718/es-1960501674.html

европа

сша

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в мире, европа, сша, украина, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, европарламент, еврокомиссия, евросоюз