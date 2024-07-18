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Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах - РИА Новости, 18.07.2024
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16:01 18.07.2024 (обновлено: 17:03 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/evropa-1960507600.html
Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах
Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах - РИА Новости, 18.07.2024
Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах
Переизбранная в четверг на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос о возможной предстоящей работе с "менее дружественным Белым... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:01
2024-07-18T17:03
в мире
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урсула фон дер ляйен
дональд трамп
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Переизбранная в четверг на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос о возможной предстоящей работе с "менее дружественным Белым домом" в случае победы на выборах в США Дональда Трампа заявила, что собирается усиливать автономию Европы.Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента была переизбрана главой Еврокомиссии еще на 5 лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, фон дер Ляйен в свой новый срок намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю."Независимо от результатов выборов в других частях мира, важно строить сильную Европу. Это предусматривает и снижение зависимости", - сказала она.Фон дер Ляйен добавила, что ЕС при этом планирует продолжать тесно сотрудничать со своими союзниками и в будущем.
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в мире, европа, сша, украина, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, США, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен хочет усилить автономию ЕС на случай победы Трампа на выборах

Фон дер Ляйен собирается усилить автономию Европы на случай победы Трампа в США

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. 18 июля 2024
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европейского парламента в Страсбурге. 18 июля 2024
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Переизбранная в четверг на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вопрос о возможной предстоящей работе с "менее дружественным Белым домом" в случае победы на выборах в США Дональда Трампа заявила, что собирается усиливать автономию Европы.
Фон дер Ляйен в четверг большинством голосов депутатов Европарламента была переизбрана главой Еврокомиссии еще на 5 лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе, фон дер Ляйен в свой новый срок намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю.
"Независимо от результатов выборов в других частях мира, важно строить сильную Европу. Это предусматривает и снижение зависимости", - сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕС при этом планирует продолжать тесно сотрудничать со своими союзниками и в будущем.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Российский дипломат предрек новую большую беду из-за политики ЕС
Вчера, 15:44
 
В миреЕвропаСШАУкраинаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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