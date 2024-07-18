https://ria.ru/20240718/evropa-1960409641.html

При фон дер Ляйен Европа стала менее миролюбивой, заявил глава МИД Венгрии

При фон дер Ляйен Европа стала менее миролюбивой, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 18.07.2024

При фон дер Ляйен Европа стала менее миролюбивой, заявил глава МИД Венгрии

Урсула фон дер Ляйен показала "очень плохую работу" на посту главы Еврокомиссии, при ней Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой, никаких причин... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:35

2024-07-18T09:35

2024-07-18T10:37

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ООН, 18 июл – РИА Новости. Урсула фон дер Ляйен показала "очень плохую работу" на посту главы Еврокомиссии, при ней Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой, никаких причин переизбирать ее нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В четверг, 18 июля евродепутаты на пленарной сессии проголосуют за главу Еврокомиссии. В 09:00 (10:00 мск) перед депутатами выступит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая добивается переизбрания на второй пятилетний срок. Затем последует обсуждение ее кандидатуры депутатами."Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок. Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, чем раньше, Европа стала гораздо менее сплоченной, чем раньше, и Европа стала гораздо менее миролюбива, чем раньше. Нет никаких причин, почему мы должны поддерживать Урсулу фон дер Ляйен. Она показала очень плохую работу как глава Еврокомиссии, нет причин переизбирать ее", – сказал министр в интервью агентству.

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Сийярто: Урсула фон дер Ляйен показала плохую работу как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен показала "очень плохую работу" на посту главы Еврокомиссии, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Сийярто. Он считает, что никаких причин ее переизбирать нет. Евродепутаты проголосуют по кандидатуре главы ЕК в четверг после 10 часов по московскому времени. 2024-07-18T09:35 true PT0M33S

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в мире, европа, венгрия, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, еврокомиссия