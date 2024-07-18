https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

Европейский "корабль дураков" идет ко дну

Европейский "корабль дураков" идет ко дну - РИА Новости, 18.07.2024

Европейский "корабль дураков" идет ко дну

Критические дни фон дер Ляйен, да и всего общеевропейского блока. Сегодня мандат председателя Еврокомиссии должен быть подтвержден (или нет), и это большая... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:00

2024-07-18T08:00

2024-07-18T08:01

аналитика

еврокомиссия

европарламент

страсбург

берлин (город)

киев

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960308960_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_ec4ce5fff284aa9ee9537a083934b610.jpg

Критические дни фон дер Ляйен, да и всего общеевропейского блока. Сегодня мандат председателя Еврокомиссии должен быть подтвержден (или нет), и это большая головная боль для политикессы — пять лет назад Берлин и Париж сумели протащить ее на должность, заткнув рот возможным конкурентам и оппонентам. И все равно — перевес голосов был минимальным. Бомбой для госпожи председательницы стало решение европейского суда, опубликованное накануне нынешнего тайного голосования евродепутатов. Юстиция полагает, что переговоры и заключение контракта на противокоронавирусную вакцину от американского фармгиганта Pfizer "были недостаточно прозрачными". И переговоры, и сделку практически единолично вела и заключала фон дер Ляйен. И ее канцелярия.В мире, в котором алчность границ не имеет, все-таки сообразили, что невинность хоть формально, но соблюдать следовало бы.Pfizer "загнал" фон дер Ляйен свой препарат на 71 миллиард евро. Десять доз в среднем на каждого общеевропейца. Срок годности медикамента истек, флакончики выкинули на помойку. По-политкорректному — "утилизировали". Вы сказали, кажется, "коррупция"? Помилуйте, откуда она в "райском саду"? Факты, правда, упрямая штука. Фон дер Ляйен не только решала вопросы ценой в десятки миллиардов евро, но и "подкармливала" своего мужа. Компания Хайко фон дер Ляйена тоже, как и Pfizer, американская, получала от Еврокомиссии финансирование. Не на миллиарды, но на три сотни миллионов. Согласитесь, тоже неплохо.И это снова было сочтено не коррупцией, а просто не слишком приятным фактом биографии такой бойкой Урсулы. Превратить главный исполнительный орган Евросоюза в частную лавочку, а потом на голубом глазу решить баллотироваться на новый срок? Именно. С талонами на усиленное питание — экономический кризис же на дворе — у европейского истеблишмента нынче напряженка, поэтому приходится пробивать у одних, грозить вторым, обещать третьим. И, как обычно, когда речь заходит о дележке пирога, из дискуссии, как его делить, сразу же исключаются недовольные. Если в прошлый раз фон дер Ляйен протащили при поддержке Меркель и Макрона, то в этот раз к Парижу и Берлину присоединили и Мадрид. Испанский премьер высказался в пользу кандидатуры фон дер Ляйен. А вот Рим категорически против ее нового мандата.Повторим еще раз для ясности — человека с мутными тратами многих миллиардов евро толкают на пост те, кто кричит на всех углах о "торжестве чистоты и бескорыстия европейских идеалов". Что-то в этом поведении напоминает симптомы острого приступа шизофрении.Хотя сказать так означает обидеть пациентов с подобным диагнозом. Конечно, это не шизофрения, это обычная европейская практика политического поведения и принятия решений.Вы можете спросить: а почему нас интересует происходящее сегодня в Страсбурге (там как раз находится штаб-квартира Европарламента)? Нас это интересует потому, что именно эти люди сделали русофобию главным политическим трендом, именно эти люди финансировали превращение Украины в анти-Россию, и в итоге именно эти люди и стояли, и стоят за убийством русских. Пусть и косвенно, пусть лишь выделяя деньги Киеву, но они планируют новые злодейства. Их, этих людей, действия приводят к трагедиям. Мы не собираемся устраивать подобие "товарищеского суда", но напоминание о том, как фон дер Ляйен моталась на Украину, привечала Зеленского, настаивала на новых денежных траншах, будет уместным.И если в случае с Pfizer имелась "непрозрачность", то вспомоществования Киеву — просто черная дыра. Европейская юстиция сказала лишь "а", мы добавим "б".Еэсовская алчность, как и еэсовская коррупция, не имеют вообще никаких берегов. Вакцина с недостаточно доказанной эффективностью и с кучей возможных "побочек"? Пустяки. Не им же ее вводят. Немереные миллиарды Киеву? Но русские ведь унтерменши и "сами придумывают" себе теракты. Например, тот, что совершили в Севастополе. И вот сегодня главную носительницу подобного взгляда на мир, главную проводницу такой идеологии и очень послушную партнершу в геополитических играх американского гегемона опять ведут под белы ручки на новый пятилетний срок.Это как называется?Это называется европейским зашкаливающим безумием. Эти безумцы, без чести и совести, толкают весь мир к новой войне. Они каждый свой рабочий, а также выходной день заняты поиском путей и способов нас спровоцировать и вывести противостояние на новый виток. И с каждым таким витком эскалация становится все менее контролируемой.Если общеевропейский блок намерен покончить с собой, совершив коллективное самоубийство, флаг им, как говорится, в руки, и ветер в паруса этому кораблю дураков.Если там не видят иного будущего, кроме как войны с нами, ну так пусть успокоятся: в наши планы гибель нашей страны не входит. А входит как раз противоположное — развитие и жизнь.При любом исходе голосования, в пользу фон дер Ляйен или наоборот, неплохо этот нехитрый тезис повторить. Словами. А если потребуется, то и делами. Неважно, услышат это в Страсбурге или нет. Важно, чтобы мы об этом знали и помнили.

https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html

https://ria.ru/20240716/fon_der_lyayen-1960118977.html

https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html

https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html

https://ria.ru/20240711/evrosoyuz-1958814970.html

страсбург

берлин (город)

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, еврокомиссия, европарламент, страсбург, берлин (город), киев, урсула фон дер ляйен