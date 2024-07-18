https://ria.ru/20240718/es-1960501674.html

Российский дипломат предрек новую большую беду из-за политики ЕС

Российский дипломат предрек новую большую беду из-за политики ЕС - РИА Новости, 18.07.2024

Российский дипломат предрек новую большую беду из-за политики ЕС

Евросоюз своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:44

2024-07-18T15:44

2024-07-18T15:53

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еврокомиссия

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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз. "Основатели Евросоюза еще в конце 1940-х – начале 1950-х годов закладывали его фундамент в целях предотвращения новой войны на континенте. Цель также состояла в росте благосостояния европейских граждан. Но что мы видим 70 лет спустя? Нагнетание военного психоза проходит "красной нитью" через всю деятельность этого интеграционного объединения", - отметил Гаврилов. Дипломат добавил, что санкционная политика против России "срикошетила небывалым энергокризисом и инфляцией". "Идейные отцы ЕС должны буквально переворачиваться в гробу, поскольку "европейский проект" вопреки первоначальным задачам финансирует кровопролитие на Украине и своей милитаризацией грозит спровоцировать новую большую беду", - отметил собеседник агентства. Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае своего переизбрания на второй срок на посту председателя ЕК до 2029 года превратить Европейский союз в оборонный.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

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в мире, россия, вена, украина, константин гаврилов, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия