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Россия отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС, заявил Гаврилов - РИА Новости, 18.07.2024
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15:13 18.07.2024 (обновлено: 15:38 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/es-1960492734.html
Россия отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС, заявил Гаврилов
Россия отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС, заявил Гаврилов - РИА Новости, 18.07.2024
Россия отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС, заявил Гаврилов
Россия внимательно отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию Евросоюза, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:13
2024-07-18T15:38
евросоюз
россия
урсула фон дер ляйен
константин гаврилов
еврокомиссия
в мире
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию Евросоюза, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз.Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае переизбрания на второй срок превратить Европейский союз в оборонный."Внимательно отслеживаем крепнущую тенденцию на милитаризацию Евросоюза, которая свидетельствует о намерении этого некогда сугубо экономико-политического объединения к продолжению конфронтации с Россией", - отметил Гаврилов.По его словам, планы председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен во время своего второго срока превратить ЕС в оборонный союз, создать систему общеевропейской ПВО, а также спецфонд для увеличения военных расходов "лишь закрепляют этот опасный для европейского континента вектор".
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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евросоюз, россия, урсула фон дер ляйен, константин гаврилов, еврокомиссия, в мире
Евросоюз, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Константин Гаврилов, Еврокомиссия, В мире
Россия отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС, заявил Гаврилов

Гаврилов: РФ внимательно отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает крепнущую тенденцию на милитаризацию Евросоюза, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя идею председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз.
Ранее фон дер Ляйен пообещала в случае переизбрания на второй срок превратить Европейский союз в оборонный.
«
"Внимательно отслеживаем крепнущую тенденцию на милитаризацию Евросоюза, которая свидетельствует о намерении этого некогда сугубо экономико-политического объединения к продолжению конфронтации с Россией", - отметил Гаврилов.
По его словам, планы председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен во время своего второго срока превратить ЕС в оборонный союз, создать систему общеевропейской ПВО, а также спецфонд для увеличения военных расходов "лишь закрепляют этот опасный для европейского континента вектор".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европейский "корабль дураков" идет ко дну
Вчера, 08:00
 
ЕвросоюзРоссияУрсула фон дер ЛяйенКонстантин ГавриловЕврокомиссияВ мире
 
 
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