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"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза - РИА Новости, 18.07.2024
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14:57 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/es-1960488333.html
"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза
"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза - РИА Новости, 18.07.2024
"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза
Евросоюз, не желающий добиваться мира на Украине, нужно уничтожить, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:57
2024-07-18T14:57
украина
франция
венгрия
флориан филиппо
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
патриот
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюз, не желающий добиваться мира на Украине, нужно уничтожить, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Давайте убьем ЕС, который нарушает свои собственные договоры и хочет втянуть нас в безумную гонку, ведущую к войне!" — написал он.Филиппо добавил, что ЕС нужно отправить на свалку истории, так как объединение бойкотирует мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Ранее источник в ЕС в разговоры с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что венгерский премьер может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. Кроме того, она намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такое намерение подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
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украина, франция, венгрия, флориан филиппо, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, патриот, еврокомиссия
Украина, Франция, Венгрия, Флориан Филиппо, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Патриот, Еврокомиссия
"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза

Политик Филиппо призвал убить бойкотирующий мирные инициативы Орбана ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюз, не желающий добиваться мира на Украине, нужно уничтожить, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Давайте убьем ЕС, который нарушает свои собственные договоры и хочет втянуть нас в безумную гонку, ведущую к войне!" — написал он.
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10 июня, 00:16
Филиппо добавил, что ЕС нужно отправить на свалку истории, так как объединение бойкотирует мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее источник в ЕС в разговоры с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что венгерский премьер может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. Кроме того, она намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.
Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такое намерение подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков.
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Вчера, 13:22
 
УкраинаФранцияВенгрияФлориан ФилиппоВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзПатриотЕврокомиссия
 
 
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