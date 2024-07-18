https://ria.ru/20240718/es-1960488333.html

"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза

"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза - РИА Новости, 18.07.2024

"Давайте убьем". Во Франции забили тревогу из-за действий Евросоюза

Евросоюз, не желающий добиваться мира на Украине, нужно уничтожить, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:57

2024-07-18T14:57

2024-07-18T14:57

украина

франция

венгрия

флориан филиппо

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

евросоюз

патриот

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Евросоюз, не желающий добиваться мира на Украине, нужно уничтожить, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Давайте убьем ЕС, который нарушает свои собственные договоры и хочет втянуть нас в безумную гонку, ведущую к войне!" — написал он.Филиппо добавил, что ЕС нужно отправить на свалку истории, так как объединение бойкотирует мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Ранее источник в ЕС в разговоры с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что венгерский премьер может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в предвыборной программе превратить Европейский союз в оборонный. Кроме того, она намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.Обещания фон дер Ляйен прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такое намерение подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, нагнетание напряженности, конфронтацию и опору на конфронтационные методы своей внешней политики. Но Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в ЕС, подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

https://ria.ru/20240718/orban-1960458579.html

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украина, франция, венгрия, флориан филиппо, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, патриот, еврокомиссия