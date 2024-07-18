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Сергий Радонежский мог быть учителем Андрея Рублева, заявил эксперт - РИА Новости, 18.07.2024
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Религия
 
00:30 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/ekspert-1960326261.html
Сергий Радонежский мог быть учителем Андрея Рублева, заявил эксперт
Сергий Радонежский мог быть учителем Андрея Рублева, заявил эксперт - РИА Новости, 18.07.2024
Сергий Радонежский мог быть учителем Андрея Рублева, заявил эксперт
Преподобный Сергий Радонежский мог быть знаком с иконописцем Андреем Рублёвым, и даже быть его учителем, рассказал РИА Новости в день памяти преподобного Сергия РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:30
2024-07-18T00:30
религия
сергий радонежский
религия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преподобный Сергий Радонежский мог быть знаком с иконописцем Андреем Рублёвым, и даже быть его учителем, рассказал РИА Новости в день памяти преподобного Сергия заведующий сектором лекционной и экскурсионной работы Музея имени Андрея Рублева Юрий Куракин.День обретения мощей преподобного Сергия, одного из самых почитаемых русских святых и основателя Троице-Сергиевой лавры, отмечается в Русской православной церкви ежегодно 18 июля (5 июля по старому стилю).“У него (преподобного Сергия – ред.) было множество учеников, которые основали более 40 монастырей, это только то, что мы знаем, а на самом деле, конечно, учеников было гораздо больше. И среди этих учеников – Никон Радонежский, Андроник Московский, Савва Сторожевский, Сергий Муромский, Кирилл Белозерский и так далее. Андрей Рублёв тоже был его учеником, в житии Никона (Радонежского, управлявшего основанным Сергием монастырем после его смерти – ред.) его называют Андреем Радонежским. То ли он принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре, то ли был родом из города Радонежа, но его связь с Сергием была несомненной, потому что когда встал вопрос о прославлении Сергия и строительстве храма на месте его упокоения – Троицкого собора ныне существующего, – то Никон Радонежский, возглавивший монастырь, после смерти своего учителя, обратился к Андрею Рублёву с просьбой о написании иконы в память и похвалу преподобному Сергию. Кто ещё мог написать икону в память и похвалу? Только тот человек, который знал лично преподобного Сергия”, – сказал он РИА Новости.На момент смерти Сергия Радонежского в 1392 году, по его мнению, Андрею Рублёву могло быть по меньшей мере 60-70 лет. По словам Куракина, известно, что Рублёв, скончавшийся между 1427 и 1430 годами, “имел честные седины”, то есть его возраст приближался к преклонному.“Мы знаем, что Сергий Радонежский прожил от 70 до 78 лет. Рублёв родился где-то около 1360 года и к 1392 году, к смерти Сергия Радонежского, ему было около 30 лет, может быть, 30 с хвостиком. То есть Рублёв вполне мог знать Сергия Радонежского, быть его учеником”, – полагает эксперт.Нельзя, заключил он, назвать русского святого, чья память, была бы так почитаема, как память преподобного Сергия.
https://ria.ru/20240619/radonezhskiy-1954104279.html
https://ria.ru/20240716/kirill-1960059761.html
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сергий радонежский, религия
Религия, Сергий Радонежский, Религия
Сергий Радонежский мог быть учителем Андрея Рублева, заявил эксперт

Эксперт предположил, что Сергий Радонежский мог быть учителем Андрея Рублева

© iStock.com / OlyaSolodenkoСвято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© iStock.com / OlyaSolodenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Преподобный Сергий Радонежский мог быть знаком с иконописцем Андреем Рублёвым, и даже быть его учителем, рассказал РИА Новости в день памяти преподобного Сергия заведующий сектором лекционной и экскурсионной работы Музея имени Андрея Рублева Юрий Куракин.
День обретения мощей преподобного Сергия, одного из самых почитаемых русских святых и основателя Троице-Сергиевой лавры, отмечается в Русской православной церкви ежегодно 18 июля (5 июля по старому стилю).
Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Духовный лидер, дипломат и политик. Кем был преподобный Сергий Радонежский
19 июня, 19:00
“У него (преподобного Сергия – ред.) было множество учеников, которые основали более 40 монастырей, это только то, что мы знаем, а на самом деле, конечно, учеников было гораздо больше. И среди этих учеников – Никон Радонежский, Андроник Московский, Савва Сторожевский, Сергий Муромский, Кирилл Белозерский и так далее. Андрей Рублёв тоже был его учеником, в житии Никона (Радонежского, управлявшего основанным Сергием монастырем после его смерти – ред.) его называют Андреем Радонежским. То ли он принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре, то ли был родом из города Радонежа, но его связь с Сергием была несомненной, потому что когда встал вопрос о прославлении Сергия и строительстве храма на месте его упокоения – Троицкого собора ныне существующего, – то Никон Радонежский, возглавивший монастырь, после смерти своего учителя, обратился к Андрею Рублёву с просьбой о написании иконы в память и похвалу преподобному Сергию. Кто ещё мог написать икону в память и похвалу? Только тот человек, который знал лично преподобного Сергия”, – сказал он РИА Новости.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Патриарх Кирилл заявил о невозможности канонизации Ивана Грозного
16 июля, 16:20
На момент смерти Сергия Радонежского в 1392 году, по его мнению, Андрею Рублёву могло быть по меньшей мере 60-70 лет. По словам Куракина, известно, что Рублёв, скончавшийся между 1427 и 1430 годами, “имел честные седины”, то есть его возраст приближался к преклонному.
“Мы знаем, что Сергий Радонежский прожил от 70 до 78 лет. Рублёв родился где-то около 1360 года и к 1392 году, к смерти Сергия Радонежского, ему было около 30 лет, может быть, 30 с хвостиком. То есть Рублёв вполне мог знать Сергия Радонежского, быть его учеником”, – полагает эксперт.
Нельзя, заключил он, назвать русского святого, чья память, была бы так почитаема, как память преподобного Сергия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Патриарх Кирилл назвал задачей Церкви возвращение икон из музеев в храмы
26 июня, 18:29
 
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