https://ria.ru/20240718/dtp-1960565648.html

В Саранске автобус сбил ребенка, девочка в больнице в тяжелом состоянии

В Саранске автобус сбил ребенка, девочка в больнице в тяжелом состоянии - РИА Новости, 18.07.2024

В Саранске автобус сбил ребенка, девочка в больнице в тяжелом состоянии

Рейсовый автобус сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Саранске, ребенок в больнице в тяжелом состоянии, сообщает МВД Мордовии. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:50

2024-07-18T18:50

2024-07-18T18:52

происшествия

саранск

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Саранске, ребенок в больнице в тяжелом состоянии, сообщает МВД Мордовии. ДТП произошло в четверг на улице Косарева. "Водитель автобуса "ПАЗ" совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автобус совершил наезд на автомобиль Ford. Девочку бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу... В данный момент девочка в тяжелом состоянии находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении. Водитель автобуса заявил сотрудникам Госавтоинспекции, что не заметил ребенка. Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что в республике растет количество ДТП с пострадавшими, в том числе с участием детей. "В причинах сегодняшнего трагического случая будем разбираться вместе с правоохранительными органами. Много обстоятельств, которые могли повлиять на ситуацию, включая ремонт дороги на этом участке. Министру здравоохранения поручил держать состояние ребёнка на личном контроле. Врачи Республиканской клинической больницы делают всё возможное. Желаю скорейшего выздоровления, родственникам - сил пережить случившееся", - написал Здунов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240717/bashkirija-1960167015.html

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происшествия, саранск, артем здунов