Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира
Вучич в Лондоне напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях о "хорошей встрече" с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, отметив, что подчеркнул в беседе о важности диалога и политических решений для восстановления мира и стабильности в Европе.
Глава сербского государства прибыл на саммит в среду. В Лондоне он сообщил сербским журналистам, что главной темой саммита станет ситуация вокруг конфликта на Украине и ожидается участие Владимира Зеленского.
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"Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения", - написал Вучич и разместил фото рукопожатия с Зеленским.
Он также в соцсетях поздравил с повторным избранием главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и выразил уверенность, что и "во втором мандате свою должность она будет занимать успешно с полной приверженностью, как и до сих пор".
На полях саммита Вучич побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о "дальнейшем укреплении политического и экономического сотрудничества Сербии и Франции" и снова пригласил его посетить Сербию.
Ранее президент Сербии обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером и главой МИД Дэвидом Лэмми двустороннее сотрудничество Белграда и Лондона и сохранение мира и стабильности в Европе, о чем также сообщил в соцсетях.
Сербский лидер также разместил фотографию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и подписал "Сердечная встреча с канцлером Олафом Шольцем, скоро увидимся в Белграде!". Визит Шольца в Сербию назначен на 19 июля.
Вучич в четверг опубликовал фото встреч с уходящим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и сменяющей его на этом посту экс-премьером Эстонии Каей Каллас, с президентами Литвы, Швейцарии, Финляндии премьерами Нидерландов, Великобритании, Испании и стран Балканского региона.