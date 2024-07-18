https://ria.ru/20240718/dialog-1960595726.html

Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира - РИА Новости, 18.07.2024

Вучич напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях о "хорошей встрече" с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:13

2024-07-18T23:13

2024-07-18T23:13

в мире

сербия

лондон

европа

александр вучич

владимир зеленский

олаф шольц

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях о "хорошей встрече" с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, отметив, что подчеркнул в беседе о важности диалога и политических решений для восстановления мира и стабильности в Европе. Глава сербского государства прибыл на саммит в среду. В Лондоне он сообщил сербским журналистам, что главной темой саммита станет ситуация вокруг конфликта на Украине и ожидается участие Владимира Зеленского. "Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения", - написал Вучич и разместил фото рукопожатия с Зеленским. Он также в соцсетях поздравил с повторным избранием главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и выразил уверенность, что и "во втором мандате свою должность она будет занимать успешно с полной приверженностью, как и до сих пор". На полях саммита Вучич побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о "дальнейшем укреплении политического и экономического сотрудничества Сербии и Франции" и снова пригласил его посетить Сербию. Ранее президент Сербии обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером и главой МИД Дэвидом Лэмми двустороннее сотрудничество Белграда и Лондона и сохранение мира и стабильности в Европе, о чем также сообщил в соцсетях. Сербский лидер также разместил фотографию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и подписал "Сердечная встреча с канцлером Олафом Шольцем, скоро увидимся в Белграде!". Визит Шольца в Сербию назначен на 19 июля. Вучич в четверг опубликовал фото встреч с уходящим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и сменяющей его на этом посту экс-премьером Эстонии Каей Каллас, с президентами Литвы, Швейцарии, Финляндии премьерами Нидерландов, Великобритании, Испании и стран Балканского региона.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

сербия

лондон

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, лондон, европа, александр вучич, владимир зеленский, олаф шольц, еврокомиссия, евросоюз