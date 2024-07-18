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БРИКС как суперреальность, альтернативная западной платформе – Пушков
БРИКС как суперреальность, альтернативная западной платформе – Пушков - РИА Новости, 18.07.2024
БРИКС как суперреальность, альтернативная западной платформе – Пушков
Собственное информационное пространство БРИКС предлагает создать глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:49
2024-07-18T15:49
2024-07-18T15:49
алексей пушков
брикс
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственное информационное пространство БРИКС предлагает создать глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков."Мы не должны оставлять глобальное информационное пространство нашим конкурентам или противникам. До сих пор в мире была информационная монополия "большой семерки". БРИКС имеет достаточно оснований, чтобы эту информационную монополию поставить под сомнение", — сказал он на пресс-конференции на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".Все страны, которые хотят иметь хоть какой-то вес в современном мире, стремятся присоединиться к объединению БРИКС, которое уже превратилось в "политико-экономическую и информационную реальность, признанную на Западе", уверен сенатор.Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РИА Новости
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алексей пушков, брикс, совет федерации рф, политика
Алексей Пушков, БРИКС, Совет Федерации РФ, Политика
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Собственное информационное пространство БРИКС предлагает создать глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Мы не должны оставлять глобальное информационное пространство нашим конкурентам или противникам. До сих пор в мире была информационная монополия "большой семерки". БРИКС имеет достаточно оснований, чтобы эту информационную монополию поставить под сомнение", — сказал он на пресс-конференции на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".
Все страны, которые хотят иметь хоть какой-то вес в современном мире, стремятся присоединиться к объединению БРИКС, которое уже превратилось в "политико-экономическую и информационную реальность, признанную на Западе", уверен сенатор.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.