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Путин объявил благодарность Минниханову
Путин объявил благодарность Минниханову - РИА Новости, 18.07.2024
Путин объявил благодарность Минниханову
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за реализацию проекта по строительству автодороги М-12 "Восток" и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:52
2024-07-18T19:52
2024-07-18T19:52
россия
владимир путин
рустам минниханов
политика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за реализацию проекта по строительству автодороги М-12 "Восток" и многолетнюю добросовестную работу. "За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги M-12 "Bocтoк" и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Минниханову Рустаму Нургалиевичу - Главе Республики Татарстан", - говорится в распоряжении главы государства.
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россия, владимир путин, рустам минниханов, политика
Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Политика
Путин объявил благодарность Минниханову
Путин объявил благодарность Минниханову за строительство трассы М-12 "Восток"