https://ria.ru/20240718/blagodarnost-1960575136.html

Путин объявил благодарность Минниханову

Путин объявил благодарность Минниханову - РИА Новости, 18.07.2024

Путин объявил благодарность Минниханову

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за реализацию проекта по строительству автодороги М-12 "Восток" и... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:52

2024-07-18T19:52

2024-07-18T19:52

россия

владимир путин

рустам минниханов

политика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за реализацию проекта по строительству автодороги М-12 "Восток" и многолетнюю добросовестную работу. "За вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги M-12 "Bocтoк" и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации Минниханову Рустаму Нургалиевичу - Главе Республики Татарстан", - говорится в распоряжении главы государства.

https://ria.ru/20240711/tatarstan-1958942370.html

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россия, владимир путин, рустам минниханов, политика