https://ria.ru/20240718/arest-1960544366.html

Главного инженера "Концессии водоснабжения" отправили под домашний арест

Главного инженера "Концессии водоснабжения" отправили под домашний арест - РИА Новости, 18.07.2024

Главного инженера "Концессии водоснабжения" отправили под домашний арест

Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" отправлен под домашний арест до 6 сентября по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:18

2024-07-18T17:18

2024-07-18T17:18

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 18 июл – РИА Новости. Главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" отправлен под домашний арест до 6 сентября по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области. "Учитывая, что (главный инженер – ред.) ранее не судим, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется, имеет ряд наград и поощрений, суд пришел к выводу о возможности избрания в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с возложением ряда ограничений в целях обеспечения законопослушного поведения в период проведения предварительного расследования. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана судом по 6 сентября", - говорится в сообщении суда. По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. Коммунальщики сообщили 11 июля, что тело одного из работников найдено, а 13 июля, по данным СК, было найдено тело еще одного человека. Поиски третьего пропавшего продолжаются. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель, а также в эти сутки было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз, но концентрацию удалось снизить. Отмечается, что на следующий день главный инженер "Концессий водоснабжения" дал указание установить вытяжку, доставку и монтаж по его поручению делал начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря. Во время сварочных работ, по данным СК, и произошел взрыв.

https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960198150.html

https://ria.ru/20240711/volgograd-1958893206.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)