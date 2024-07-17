https://ria.ru/20240717/zona-1960251802.html

Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту

Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту - РИА Новости, 17.07.2024

Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о размещении игорной зоны на территории морского порта Ялты. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:45

2024-07-17T14:45

2024-07-17T14:53

экономика

ялта

севастополь

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c1a3ce1132c53b0d413e69be6e52609.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о размещении игорной зоны на территории морского порта Ялты. Федеральным законом устанавливается возможность размещения игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым, также уточняются механизм компенсации реального ущерба и критерии отбора земельных участков для создания игорных зон в случае изменения границ игорной зоны, созданной на территории республики Крым. В комитете Совфеда по экономполитике отметили, что это будет способствовать динамичному развитию городского округа путём формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма, обеспечит социально-экономическое развитие региона в целом, рост уровня жизни населения, а также существенно увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма. Закон также предусматривает наделение органов исполнительной власти города федерального значения Севастополя полномочиями по контролю в сфере распространения наружной рекламы. Инициатива вступает в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html

https://ria.ru/20240707/jalta-1958025423.html

ялта

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ялта, севастополь, совет федерации рф