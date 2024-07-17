https://ria.ru/20240717/zona-1960251802.html
Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту
Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту - РИА Новости, 17.07.2024
Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о размещении игорной зоны на территории морского порта Ялты. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:45
2024-07-17T14:45
2024-07-17T14:53
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о размещении игорной зоны на территории морского порта Ялты. Федеральным законом устанавливается возможность размещения игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым, также уточняются механизм компенсации реального ущерба и критерии отбора земельных участков для создания игорных зон в случае изменения границ игорной зоны, созданной на территории республики Крым. В комитете Совфеда по экономполитике отметили, что это будет способствовать динамичному развитию городского округа путём формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма, обеспечит социально-экономическое развитие региона в целом, рост уровня жизни населения, а также существенно увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма. Закон также предусматривает наделение органов исполнительной власти города федерального значения Севастополя полномочиями по контролю в сфере распространения наружной рекламы. Инициатива вступает в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240611/vzyatka-1952279483.html
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экономика, ялта, севастополь, совет федерации рф
Экономика, Ялта, Севастополь, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны в ялтинском порту
Совфед одобрил закон о размещении игорной зоны на территории морского порта Ялты
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о размещении игорной зоны на территории морского порта Ялты.
Федеральным законом устанавливается возможность размещения игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым, также уточняются механизм компенсации реального ущерба и критерии отбора земельных участков для создания игорных зон в случае изменения границ игорной зоны, созданной на территории республики Крым.
В комитете Совфеда по экономполитике отметили, что это будет способствовать динамичному развитию городского округа путём формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма, обеспечит социально-экономическое развитие региона в целом, рост уровня жизни населения, а также существенно увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.
Закон также предусматривает наделение органов исполнительной власти города федерального значения Севастополя
полномочиями по контролю в сфере распространения наружной рекламы.
Инициатива вступает в силу с 1 января 2025 года.