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В Петербурге задержали подозреваемого в избиении девочки на пустыре
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении девочки на пустыре - РИА Новости, 17.07.2024
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении девочки на пустыре
Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего юношу, который, предположительно, участвовал в избиении 14-летней девочки на пустыре в Парголово, сообщила... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:20
2024-07-17T14:20
2024-07-17T14:20
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выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего юношу, который, предположительно, участвовал в избиении 14-летней девочки на пустыре в Парголово, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Ранее в воскресенье детская поликлиника уведомила полицию Выборгского района Петербурга об обращении за медпомощью 14-летней девочки из поселка Парголово с травмами головы и тела. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Как установили правоохранители, девочку избили знакомые подростки из-за того, что заподозрили ее в краже денег из квартиры подруги, уточняют в ГУМВД. "Шестнадцатого июля... у дома 175 по Горскому шоссе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 17-летнего неработающего жителя Приморского района", – говорится в сообщении. Юноша задержан в процессуальном порядке, остальные участники конфликта устанавливаются.
https://ria.ru/20240709/rebenok-1958468251.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении девочки на пустыре
В Петербурге задержали 17-летнего подозреваемого в избиении девочки на пустыре