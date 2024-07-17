https://ria.ru/20240717/vov-1960200785.html

Марш пленных немцев в Москве

Марш пленных немцев в Москве - РИА Новости, 17.07.2024

Марш пленных немцев в Москве

Восемьдесят лет назад в Москве состоялся марш пленных немцев. Солдаты и офицеры группы армий "Центр", захваченные при освобождении Белоруссии, прошли по столице РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:00

2024-07-17T12:00

2024-07-17T16:40

инфографика

москва

великая отечественная война (1941-1945)

вермахт

нквд ссср

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Восемьдесят лет назад в Москве состоялся марш пленных немцев. Солдаты и офицеры группы армий "Центр", захваченные при освобождении Белоруссии, прошли по столице под конвоем Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Почти 58 тысяч военнослужащих вермахта, в том числе 19 генералов, разделили на две колонны и направили по городу разными дорогами. Кто руководил "парадом побежденных", где пролегали маршруты шествия и сколько конвоиров его сопровождали — в инфографике Ria.ru.

москва

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2024

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москва, великая отечественная война (1941-1945), вермахт, нквд ссср, инфографика