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Марш пленных немцев в Москве - РИА Новости, 17.07.2024
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12:00 17.07.2024 (обновлено: 16:40 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/vov-1960200785.html
Марш пленных немцев в Москве
Марш пленных немцев в Москве - РИА Новости, 17.07.2024
Марш пленных немцев в Москве
Восемьдесят лет назад в Москве состоялся марш пленных немцев. Солдаты и офицеры группы армий "Центр", захваченные при освобождении Белоруссии, прошли по столице РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:00
2024-07-17T16:40
инфографика
москва
великая отечественная война (1941-1945)
вермахт
нквд ссср
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Восемьдесят лет назад в Москве состоялся марш пленных немцев. Солдаты и офицеры группы армий "Центр", захваченные при освобождении Белоруссии, прошли по столице под конвоем Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Почти 58 тысяч военнослужащих вермахта, в том числе 19 генералов, разделили на две колонны и направили по городу разными дорогами. Кто руководил "парадом побежденных", где пролегали маршруты шествия и сколько конвоиров его сопровождали — в инфографике Ria.ru.
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москва, великая отечественная война (1941-1945), вермахт, нквд ссср, инфографика
Инфографика, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), Вермахт, НКВД СССР
Инфографика

Марш пленных немцев в Москве

Читать ria.ru в
Восемьдесят лет назад в Москве состоялся марш пленных немцев. Солдаты и офицеры группы армий "Центр", захваченные при освобождении Белоруссии, прошли по столице под конвоем Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Почти 58 тысяч военнослужащих вермахта, в том числе 19 генералов, разделили на две колонны и направили по городу разными дорогами. Кто руководил "парадом побежденных", где пролегали маршруты шествия и сколько конвоиров его сопровождали — в инфографике Ria.ru.
Марш пленных немцев в МосквеМарш пленных немцев в Москве
 
ИнфографикаМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)ВермахтНКВД СССР
 
 
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