Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде открыли центр протезирования для военных - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tsentr-1960290743.html
В Белгороде открыли центр протезирования для военных
В Белгороде открыли центр протезирования для военных - РИА Новости, 17.07.2024
В Белгороде открыли центр протезирования для военных
Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для военных открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:45
2024-07-17T16:45
общество
россия
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150765/41/1507654193_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_91a655a80e0a723804ccc67b3531b20c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для военных открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале. "В Белгороде открыт первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Еще в начале этого года фонд "Защитники Отечества", правительство Белгородской области и АО "ЦИТО" заключили соглашение о его создании. И в кратчайшие сроки он подготовлен, оснащен самым современным оборудованием, обеспечен высококлассными специалистами", - рассказала замминистра. Учреждение рассчитано на прием 500 человек в год. Это как ветераны из Белгорода, так и жители других регионов. "Мы будем последовательно двигаться к созданию полноценной сети таких центров по всей стране, чтобы каждый наш защитник мог получить эту услугу в своем регионе", - пообещала Цивилева. Так, по словам замминистра, на очереди открытие аналогичных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях. Она отметила, что центр является филиалом АО "ЦИТО" - одного из ведущих разработчиков и производителей технических средств реабилитации. "Там будут не только изготавливать протезы для наших героев, но и обеспечивать им комплексную реабилитацию. Для этого даже установлены системы с искусственным интеллектом", - добавила Цивилева.
https://ria.ru/20240216/deti-1927874958.html
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150765/41/1507654193_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_021f65de288b66b65616167eac4bf050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, белгород, белгородская область
Общество, Россия, Белгород, Белгородская область
В Белгороде открыли центр протезирования для военных

В Белгороде открыли первый в России центр протезирования для военных

© РИА Новости / Варвара ГертьеВрачи изучают снимок
Врачи изучают снимок - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Врачи изучают снимок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для военных открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале.
"В Белгороде открыт первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Еще в начале этого года фонд "Защитники Отечества", правительство Белгородской области и АО "ЦИТО" заключили соглашение о его создании. И в кратчайшие сроки он подготовлен, оснащен самым современным оборудованием, обеспечен высококлассными специалистами", - рассказала замминистра.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Врачи оценили состояние доставленных на лечение в Москву из Белгорода детей
16 февраля, 19:56
Учреждение рассчитано на прием 500 человек в год. Это как ветераны из Белгорода, так и жители других регионов.
"Мы будем последовательно двигаться к созданию полноценной сети таких центров по всей стране, чтобы каждый наш защитник мог получить эту услугу в своем регионе", - пообещала Цивилева.
Так, по словам замминистра, на очереди открытие аналогичных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях.
Она отметила, что центр является филиалом АО "ЦИТО" - одного из ведущих разработчиков и производителей технических средств реабилитации. "Там будут не только изготавливать протезы для наших героев, но и обеспечивать им комплексную реабилитацию. Для этого даже установлены системы с искусственным интеллектом", - добавила Цивилева.
Аудиовизуальная инсталляция Белгород в сердце в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Белгороде открылась инсталляция, посвященная последствиям обстрелов
7 мая, 13:31
 
ОбществоРоссияБелгородБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала