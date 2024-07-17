В Белгороде открыли центр протезирования для военных
В Белгороде открыли первый в России центр протезирования для военных
Врачи изучают снимок. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для военных открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале.
"В Белгороде открыт первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Еще в начале этого года фонд "Защитники Отечества", правительство Белгородской области и АО "ЦИТО" заключили соглашение о его создании. И в кратчайшие сроки он подготовлен, оснащен самым современным оборудованием, обеспечен высококлассными специалистами", - рассказала замминистра.
Учреждение рассчитано на прием 500 человек в год. Это как ветераны из Белгорода, так и жители других регионов.
"Мы будем последовательно двигаться к созданию полноценной сети таких центров по всей стране, чтобы каждый наш защитник мог получить эту услугу в своем регионе", - пообещала Цивилева.
Так, по словам замминистра, на очереди открытие аналогичных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях.
Она отметила, что центр является филиалом АО "ЦИТО" - одного из ведущих разработчиков и производителей технических средств реабилитации. "Там будут не только изготавливать протезы для наших героев, но и обеспечивать им комплексную реабилитацию. Для этого даже установлены системы с искусственным интеллектом", - добавила Цивилева.