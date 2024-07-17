https://ria.ru/20240717/tsentr-1960290743.html

В Белгороде открыли центр протезирования для военных

В Белгороде открыли центр протезирования для военных - РИА Новости, 17.07.2024

В Белгороде открыли центр протезирования для военных

Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для военных открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

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россия

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белгородская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для военных открыт в Белгороде, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале. "В Белгороде открыт первый в России региональный Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Еще в начале этого года фонд "Защитники Отечества", правительство Белгородской области и АО "ЦИТО" заключили соглашение о его создании. И в кратчайшие сроки он подготовлен, оснащен самым современным оборудованием, обеспечен высококлассными специалистами", - рассказала замминистра. Учреждение рассчитано на прием 500 человек в год. Это как ветераны из Белгорода, так и жители других регионов. "Мы будем последовательно двигаться к созданию полноценной сети таких центров по всей стране, чтобы каждый наш защитник мог получить эту услугу в своем регионе", - пообещала Цивилева. Так, по словам замминистра, на очереди открытие аналогичных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях. Она отметила, что центр является филиалом АО "ЦИТО" - одного из ведущих разработчиков и производителей технических средств реабилитации. "Там будут не только изготавливать протезы для наших героев, но и обеспечивать им комплексную реабилитацию. Для этого даже установлены системы с искусственным интеллектом", - добавила Цивилева.

https://ria.ru/20240216/deti-1927874958.html

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, белгород, белгородская область