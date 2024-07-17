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Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации - РИА Новости, 17.07.2024
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20:47 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tema-1960355742.html
Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации
Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации - РИА Новости, 17.07.2024
Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации
Главной темой саммита Европейской политической ассоциации, который пройдет в Великобритании станет ситуация вокруг конфликта на Украине, заявил президент Сербии РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:47
2024-07-17T20:47
в мире
великобритания
украина
лондон
эммануэль макрон
александр вучич
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Главной темой саммита Европейской политической ассоциации, который пройдет в Великобритании станет ситуация вокруг конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства ранее заявил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 17-18 июля. В среду он прибыл в Великобританию. "Для них Украина будет главной темой, как обычно. Приедет (Владимир - ред.) Зеленский, чтобы еще раз показать, что они никогда не пойдут на уступки, показать единство. Некоторые из нас будут смотреть и молчать, пока оно все так идет, нормально, и ждать, будут ли какие-то важные новости", - заявил Вучич и указал, что рассчитывает на двусторонние встречи с политическими лидерами Великобритании, Франции, Нидерландов, Швейцарии и стран Балканского региона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что дискуссия о новой стратегии обороны Евросоюза должна проходить в рамках Европейского политического сообщества. Правительство Чехии в июле одобрило текст соглашения о безопасности с Украиной, его подписание ожидается 18 июля во время заседания саммита Европейского политического сообщества. В апреле на тот момент премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригласил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммит Европейского политического сообщества в Лондоне. Концепция европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, эммануэль макрон, александр вучич, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, евросоюз
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Эммануэль Макрон, Александр Вучич, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), НАТО, Евросоюз
Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации

Вучич назвал Украину главной темой саммита Европейской политической ассоциации

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Главной темой саммита Европейской политической ассоциации, который пройдет в Великобритании станет ситуация вокруг конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства ранее заявил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 17-18 июля. В среду он прибыл в Великобританию.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СМИ: по Украине ударил неожиданный враг
Вчера, 14:44
"Для них Украина будет главной темой, как обычно. Приедет (Владимир - ред.) Зеленский, чтобы еще раз показать, что они никогда не пойдут на уступки, показать единство. Некоторые из нас будут смотреть и молчать, пока оно все так идет, нормально, и ждать, будут ли какие-то важные новости", - заявил Вучич и указал, что рассчитывает на двусторонние встречи с политическими лидерами Великобритании, Франции, Нидерландов, Швейцарии и стран Балканского региона.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что дискуссия о новой стратегии обороны Евросоюза должна проходить в рамках Европейского политического сообщества.
Правительство Чехии в июле одобрило текст соглашения о безопасности с Украиной, его подписание ожидается 18 июля во время заседания саммита Европейского политического сообщества.
В апреле на тот момент премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригласил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммит Европейского политического сообщества в Лондоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
12 июля, 08:00
Концепция европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Конфликт на Украине может перерасти в глобальную катастрофу, заявил Вучич
25 мая, 00:00
 
В миреВеликобританияУкраинаЛондонЭммануэль МакронАлександр ВучичВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)НАТОЕвросоюз
 
 
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