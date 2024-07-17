Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации
Вучич назвал Украину главной темой саммита Европейской политической ассоциации
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Главной темой саммита Европейской политической ассоциации, который пройдет в Великобритании станет ситуация вокруг конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства ранее заявил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 17-18 июля. В среду он прибыл в Великобританию.
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"Для них Украина будет главной темой, как обычно. Приедет (Владимир - ред.) Зеленский, чтобы еще раз показать, что они никогда не пойдут на уступки, показать единство. Некоторые из нас будут смотреть и молчать, пока оно все так идет, нормально, и ждать, будут ли какие-то важные новости", - заявил Вучич и указал, что рассчитывает на двусторонние встречи с политическими лидерами Великобритании, Франции, Нидерландов, Швейцарии и стран Балканского региона.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что дискуссия о новой стратегии обороны Евросоюза должна проходить в рамках Европейского политического сообщества.
Правительство Чехии в июле одобрило текст соглашения о безопасности с Украиной, его подписание ожидается 18 июля во время заседания саммита Европейского политического сообщества.
В апреле на тот момент премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригласил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммит Европейского политического сообщества в Лондоне.
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Концепция европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.