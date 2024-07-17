https://ria.ru/20240717/tema-1960355742.html

Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации

Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации - РИА Новости, 17.07.2024

Вучич назвал главную тему саммита Европейской политической ассоциации

Главной темой саммита Европейской политической ассоциации, который пройдет в Великобритании станет ситуация вокруг конфликта на Украине, заявил президент Сербии РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:47

2024-07-17T20:47

2024-07-17T20:47

в мире

великобритания

украина

лондон

эммануэль макрон

александр вучич

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Главной темой саммита Европейской политической ассоциации, который пройдет в Великобритании станет ситуация вокруг конфликта на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства ранее заявил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 17-18 июля. В среду он прибыл в Великобританию. "Для них Украина будет главной темой, как обычно. Приедет (Владимир - ред.) Зеленский, чтобы еще раз показать, что они никогда не пойдут на уступки, показать единство. Некоторые из нас будут смотреть и молчать, пока оно все так идет, нормально, и ждать, будут ли какие-то важные новости", - заявил Вучич и указал, что рассчитывает на двусторонние встречи с политическими лидерами Великобритании, Франции, Нидерландов, Швейцарии и стран Балканского региона. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что дискуссия о новой стратегии обороны Евросоюза должна проходить в рамках Европейского политического сообщества. Правительство Чехии в июле одобрило текст соглашения о безопасности с Украиной, его подписание ожидается 18 июля во время заседания саммита Европейского политического сообщества. В апреле на тот момент премьер-министр Великобритании Риши Сунак пригласил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммит Европейского политического сообщества в Лондоне. Концепция европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

https://ria.ru/20240525/konflikt-1948266536.html

великобритания

украина

лондон

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в мире, великобритания, украина, лондон, эммануэль макрон, александр вучич, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, евросоюз