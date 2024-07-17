https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960320145.html

Спецоперация, 17 июля: Россия вернула 95 военных из украинского плена

Спецоперация, 17 июля: Россия вернула 95 военных из украинского плена - РИА Новости, 17.07.2024

Спецоперация, 17 июля: Россия вернула 95 военных из украинского плена

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:09

2024-07-17T18:09

2024-07-17T19:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир тарабрин

сергей лебедев

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих.В ответ Киеву вернули такое же количество солдат ВСУ.Военно-транспортная авиация доставит освобожденнных россиян в Москву для лечения и реабилитации. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ведомстве уточнили, что посредником в диалоге выступили ОАЭ.Худшее решение саммита НАТОКак сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на нем должна быть представлена Россия.В свою очередь, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что обещание Киеву членства в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне стало худшим решением. Он пояснил, что приглашать новые страны в блок нужно, если это повысит безопасность остальных членов, а вступление Украины только повысит риск прямого столкновения с Россией.Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главу представительства блока на Украине. Им стал бывший помощник по операциям, оборонной политике и планированию Патрик Тернер.Агентство Рейтер сообщило, что бюджет на военную поддержку Киева в 2025 году окажется менее щедрым — около четырех миллиардов евро против примерно восьми в 2024 году.Чего лишились ВСУКак следует из сводки Минобороны, военнослужащие группировок Вооруженных сил продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили три контратаки. Потери противника составили до 1980 солдат.Кроме того, Киев лишился танка, бронетранспортера М113 и БМП Bradley, пяти боевых бронированных машин, четырех гаубиц М777 и одной М198, FH-70, самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", а также Paladin, трех орудий Д-20 и трех Д-30, орудия M119, станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", "Нота" и пяти "Анклав". Российские военные также поразили реактивную систему залпового огня RАК-SA-12, две САУ Krab и одну Braveheart, две САУ "Гвоздика", две FH-70, гаубицу М777, три орудия Д-30 и два Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и станцию РЭБ "Анклав". За прошедшие сутки они также уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.При этом российская ПВО сбила управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Зачем на Украину везут токсичные веществаНа фоне неудачи Киева Украина вместе с Западом могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, химическим, и взвалить ответственность на Москву, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.По его словам, западные военные специалисты завозят на Украину токсичные вещества, о чем Россия сообщала в ОЗХО.Кроме того, Москва на регулярной основе доводит до сведения техсекретариата ОЗХО сведения о применении Киевом химоружия, и в ближайшее время предоставит конкретную и развернутую информацию, уточнил Тарабрин.Дроны и натовские снарядыПри обстреле Донецка и Горловки ВСУ выпустили 23 снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, следует из данных представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, Горловку атаковали беспилотником-камикадзе.Также украинский дрон сбросил боеприпас на трассе Ясиноватая — Красный Партизан, два человека получили ранения.Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в поселке Теткино при падении взрывного устройства пострадал спасатель.Дезертиры в ВСУ и в партии ЗеленскогоКак сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, по Орехову в Запорожской области и его окраинам нанесли удары в связи с прибытием украинских подкреплений. Кроме того, такой же случай зафиксировали в селе Марфополе. Помимо этого, по данным Лебедева, под огнем оказались места дислокации ВСУ на окраине Гуляйполя и в районе Работино.При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая руководство ВСУ и попавшая в базу скандального сайта "Миротворец", вышла из партии Владимира Зеленского "Слуга народа". По данным парламентария Алексея Гончаренко*, она прошла в Раду по мажоритарному округу, поэтому не теряет мандат.Кроме того, согласно тексту законопроекта о снятии уголовной ответственности о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части, на Украине в работе находятся около 19 тысяч таких дел.Новый документМинобороны предложило установить справку об участии в спецоперации, которую можно было бы использовать для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, следует из проекта постановления правительства.В память о нашем коллеге и другеНа Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне СВО в 2023 году в Запорожской области.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html

https://ria.ru/20240717/ukraina-1960310318.html

https://ria.ru/20240717/newsweek-1960253680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир тарабрин, сергей лебедев, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, нато