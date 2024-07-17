https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960320145.html
Спецоперация, 17 июля: Россия вернула 95 военных из украинского плена
Спецоперация, 17 июля: Россия вернула 95 военных из украинского плена - РИА Новости, 17.07.2024
Спецоперация, 17 июля: Россия вернула 95 военных из украинского плена
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:09
2024-07-17T18:09
2024-07-17T19:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир тарабрин
сергей лебедев
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960273587_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_e2f6c1148e16f14068978a7b0a114701.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих.В ответ Киеву вернули такое же количество солдат ВСУ.Военно-транспортная авиация доставит освобожденнных россиян в Москву для лечения и реабилитации. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ведомстве уточнили, что посредником в диалоге выступили ОАЭ.Худшее решение саммита НАТОКак сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на нем должна быть представлена Россия.В свою очередь, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что обещание Киеву членства в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне стало худшим решением. Он пояснил, что приглашать новые страны в блок нужно, если это повысит безопасность остальных членов, а вступление Украины только повысит риск прямого столкновения с Россией.Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главу представительства блока на Украине. Им стал бывший помощник по операциям, оборонной политике и планированию Патрик Тернер.Агентство Рейтер сообщило, что бюджет на военную поддержку Киева в 2025 году окажется менее щедрым — около четырех миллиардов евро против примерно восьми в 2024 году.Чего лишились ВСУКак следует из сводки Минобороны, военнослужащие группировок Вооруженных сил продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили три контратаки. Потери противника составили до 1980 солдат.Кроме того, Киев лишился танка, бронетранспортера М113 и БМП Bradley, пяти боевых бронированных машин, четырех гаубиц М777 и одной М198, FH-70, самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", а также Paladin, трех орудий Д-20 и трех Д-30, орудия M119, станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", "Нота" и пяти "Анклав". Российские военные также поразили реактивную систему залпового огня RАК-SA-12, две САУ Krab и одну Braveheart, две САУ "Гвоздика", две FH-70, гаубицу М777, три орудия Д-30 и два Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и станцию РЭБ "Анклав". За прошедшие сутки они также уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.При этом российская ПВО сбила управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотников. Зачем на Украину везут токсичные веществаНа фоне неудачи Киева Украина вместе с Западом могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, химическим, и взвалить ответственность на Москву, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.По его словам, западные военные специалисты завозят на Украину токсичные вещества, о чем Россия сообщала в ОЗХО.Кроме того, Москва на регулярной основе доводит до сведения техсекретариата ОЗХО сведения о применении Киевом химоружия, и в ближайшее время предоставит конкретную и развернутую информацию, уточнил Тарабрин.Дроны и натовские снарядыПри обстреле Донецка и Горловки ВСУ выпустили 23 снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, следует из данных представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, Горловку атаковали беспилотником-камикадзе.Также украинский дрон сбросил боеприпас на трассе Ясиноватая — Красный Партизан, два человека получили ранения.Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в поселке Теткино при падении взрывного устройства пострадал спасатель.Дезертиры в ВСУ и в партии ЗеленскогоКак сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, по Орехову в Запорожской области и его окраинам нанесли удары в связи с прибытием украинских подкреплений. Кроме того, такой же случай зафиксировали в селе Марфополе. Помимо этого, по данным Лебедева, под огнем оказались места дислокации ВСУ на окраине Гуляйполя и в районе Работино.При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая руководство ВСУ и попавшая в базу скандального сайта "Миротворец", вышла из партии Владимира Зеленского "Слуга народа". По данным парламентария Алексея Гончаренко*, она прошла в Раду по мажоритарному округу, поэтому не теряет мандат.Кроме того, согласно тексту законопроекта о снятии уголовной ответственности о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части, на Украине в работе находятся около 19 тысяч таких дел.Новый документМинобороны предложило установить справку об участии в спецоперации, которую можно было бы использовать для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, следует из проекта постановления правительства.В память о нашем коллеге и другеНа Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне СВО в 2023 году в Запорожской области.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Возвращение из украинского плена 95 российских военнослужащих
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными.
2024-07-17T18:09
true
PT1M16S
Захват в плен украинских военных
Штурмовые подразделения группировки "Север" в ходе боевых действий захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен украинских военнослужащих, видео предоставило Минобороны РФ.
2024-07-17T18:09
true
PT0M35S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960273587_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6d54367545c75b4e1d60e2b4336b99d.jpg
Открытие памятника военкору Журавлеву на кладбище Екатеринбурга
Памятник погибшему год назад военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву открыли на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
2024-07-17T18:09
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир тарабрин, сергей лебедев, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Тарабрин, Сергей Лебедев, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия, НАТО
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих.
В ответ Киеву вернули такое же количество солдат ВСУ.
Военно-транспортная авиация доставит освобожденнных россиян в Москву
для лечения и реабилитации. Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ведомстве уточнили, что посредником в диалоге выступили ОАЭ
.
Худшее решение саммита НАТО
Как сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
, второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на нем должна быть представлена Россия.
В свою очередь, американский сенатор Рэнд Пол
заявил, что обещание Киеву членства в НАТО
на саммите альянса в Вашингтоне
стало худшим решением. Он пояснил, что приглашать новые страны в блок нужно, если это повысит безопасность остальных членов, а вступление Украины только повысит риск прямого столкновения с Россией.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг
назначил главу представительства блока на Украине. Им стал бывший помощник по операциям, оборонной политике и планированию Патрик Тернер.
Агентство Рейтер сообщило, что бюджет на военную поддержку Киева в 2025 году окажется менее щедрым — около четырех миллиардов евро против примерно восьми в 2024 году.
Как следует из сводки Минобороны, военнослужащие группировок Вооруженных сил продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам, а также отразили три контратаки. Потери противника составили до 1980 солдат.
Кроме того, Киев
лишился танка, бронетранспортера М113 и БМП Bradley, пяти боевых бронированных машин, четырех гаубиц М777 и одной М198, FH-70, самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", а также Paladin, трех орудий Д-20 и трех Д-30, орудия M119, станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", "Нота" и пяти "Анклав".
Российские военные также поразили реактивную систему залпового огня RАК-SA-12, две САУ Krab и одну Braveheart, две САУ "Гвоздика", две FH-70, гаубицу М777, три орудия Д-30 и два Д-20, две гаубицы "Мста-Б" и станцию РЭБ "Анклав".
За прошедшие сутки они также уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества.
При этом российская ПВО сбила управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 беспилотников.
Зачем на Украину везут токсичные вещества
На фоне неудачи Киева Украина
вместе с Западом могут организовать инцидент с использованием оружия массового уничтожения, возможно, химическим, и взвалить ответственность на Москву, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО
) и посол в Нидерландах
Владимир Тарабрин.
По его словам, западные военные специалисты завозят на Украину токсичные вещества, о чем Россия сообщала в ОЗХО.
Кроме того, Москва на регулярной основе доводит до сведения техсекретариата ОЗХО сведения о применении Киевом химоружия, и в ближайшее время предоставит конкретную и развернутую информацию, уточнил Тарабрин.
Дроны и натовские снаряды
При обстреле Донецка
и Горловки
ВСУ выпустили 23 снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, следует из данных представительства ДНР
в СЦКК. Кроме того, Горловку атаковали беспилотником-камикадзе.
Также украинский дрон сбросил боеприпас на трассе Ясиноватая
— Красный Партизан, два человека получили ранения.
Врио главы Курской области Алексей Смирнов
сообщил, что в поселке Теткино при падении взрывного устройства пострадал спасатель.
Дезертиры в ВСУ и в партии Зеленского
Как сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев
, по Орехову в Запорожской области
и его окраинам нанесли удары в связи с прибытием украинских подкреплений. Кроме того, такой же случай зафиксировали в селе Марфополе. Помимо этого, по данным Лебедева, под огнем оказались места дислокации ВСУ на окраине Гуляйполя и в районе Работино
.
При этом депутат Верховной рады
Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая руководство ВСУ и попавшая в базу скандального сайта "Миротворец", вышла из партии Владимира Зеленского
"Слуга народа". По данным парламентария Алексея Гончаренко
*, она прошла в Раду по мажоритарному округу, поэтому не теряет мандат.
Кроме того, согласно тексту законопроекта о снятии уголовной ответственности о дезертирстве и самовольном оставлении воинской части, на Украине в работе находятся около 19 тысяч таких дел.
Минобороны предложило установить справку об участии в спецоперации, которую можно было бы использовать для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, следует из проекта постановления правительства.
В память о нашем коллеге и друге
На Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник военному корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему при исполнении профессионального долга в зоне СВО в 2023 году в Запорожской области.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов