https://ria.ru/20240717/sollers-1960158302.html

"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов

"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов - РИА Новости, 17.07.2024

"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов

"Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:22

2024-07-17T06:22

2024-07-17T06:22

ульяновск

елабуга

владивосток

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авто

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соллерс

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. "Мы рассчитываем на существенный рост по легким коммерческим автомобилям Sollers в этом году. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от рынка. К сожалению, коммерческие клиенты очень чувствительны к сигналам, связанным со стоимостью денег: заявления про то, что ставка дальше будет расти, не добавляет им оптимизма", - отметила она. "Но, тем не менее, я рассчитываю, что мы конкретно по легким коммерческим автомобилям Sollers сможем увеличить продажи не менее чем на 30-40% по сравнению с результатом за 2023 год", - уточнила Каика. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 8,5 тысяч легких коммерческих автомобилей Sollers. Таким образом, в этом году показатель может достичь 12 тысяч автомобилей. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.

https://ria.ru/20240717/sollers-1960157839.html

https://ria.ru/20240709/mishustin-1958495075.html

ульяновск

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ульяновск, елабуга, владивосток, экономика, авто, sollers, соллерс, ульяновский автомобильный завод (уаз)