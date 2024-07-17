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"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов - РИА Новости, 17.07.2024
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06:22 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sollers-1960158302.html
"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов
"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов - РИА Новости, 17.07.2024
"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов
"Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:22
2024-07-17T06:22
ульяновск
елабуга
владивосток
экономика
авто
sollers
соллерс
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. "Мы рассчитываем на существенный рост по легким коммерческим автомобилям Sollers в этом году. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от рынка. К сожалению, коммерческие клиенты очень чувствительны к сигналам, связанным со стоимостью денег: заявления про то, что ставка дальше будет расти, не добавляет им оптимизма", - отметила она. "Но, тем не менее, я рассчитываю, что мы конкретно по легким коммерческим автомобилям Sollers сможем увеличить продажи не менее чем на 30-40% по сравнению с результатом за 2023 год", - уточнила Каика. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 8,5 тысяч легких коммерческих автомобилей Sollers. Таким образом, в этом году показатель может достичь 12 тысяч автомобилей. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.
https://ria.ru/20240717/sollers-1960157839.html
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ульяновск, елабуга, владивосток, экономика, авто, sollers, соллерс, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Ульяновск, Елабуга, Владивосток, Экономика, Авто, Sollers, Соллерс, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
"Соллерс" хочет увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов

"Соллерс" планирует увеличить продажи автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗавод по производству двигателей на предприятии "Мазда Соллерс" во Владивостоке
Завод по производству двигателей на предприятии Мазда Соллерс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Завод по производству двигателей на предприятии "Мазда Соллерс" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Соллерс" планирует увеличить продажи легких коммерческих автомобилей Sollers в 2024 году на 30-40%, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика.
"Мы рассчитываем на существенный рост по легким коммерческим автомобилям Sollers в этом году. Конечно, очень многое сейчас будет зависеть от рынка. К сожалению, коммерческие клиенты очень чувствительны к сигналам, связанным со стоимостью денег: заявления про то, что ставка дальше будет расти, не добавляет им оптимизма", - отметила она.
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"Но, тем не менее, я рассчитываю, что мы конкретно по легким коммерческим автомобилям Sollers сможем увеличить продажи не менее чем на 30-40% по сравнению с результатом за 2023 год", - уточнила Каика.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 8,5 тысяч легких коммерческих автомобилей Sollers. Таким образом, в этом году показатель может достичь 12 тысяч автомобилей.
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.
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