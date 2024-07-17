https://ria.ru/20240717/sollers-1960157839.html

"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ

"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ - РИА Новости, 17.07.2024

"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ

"Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:09

2024-07-17T06:09

2024-07-17T06:09

ульяновск

владивосток

елабуга

ульяновский автомобильный завод (уаз)

sollers

соллерс

экономика

авто

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. "Мы рассчитываем, что по УАЗу останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тысяч", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 37,4 тысячи автомобилей УАЗ. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.

https://radiosputnik.ru/20231018/moskvich-1903644456.html

ульяновск

владивосток

елабуга

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ульяновск, владивосток, елабуга, ульяновский автомобильный завод (уаз), sollers, соллерс, экономика, авто