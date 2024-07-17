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"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ
"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ - РИА Новости, 17.07.2024
"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ
"Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:09
2024-07-17T06:09
2024-07-17T06:09
ульяновск
владивосток
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ульяновский автомобильный завод (уаз)
sollers
соллерс
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авто
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Соллерс" планирует продать около 40 тысяч автомобилей УАЗ в 2024 году, что примерно на уровне прошлого года, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании Зоя Каика. "Мы рассчитываем, что по УАЗу останемся примерно на уровне прошлого года: продажи составят около 40 тысяч", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2023 году было продано 37,4 тысячи автомобилей УАЗ. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке - пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске - линейку УАЗ.
https://radiosputnik.ru/20231018/moskvich-1903644456.html
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ульяновск, владивосток, елабуга, ульяновский автомобильный завод (уаз), sollers, соллерс, экономика, авто
Ульяновск, Владивосток, Елабуга, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Sollers, Соллерс, Экономика, Авто
"Соллерс" планирует продать в 2024 году около 40 тысяч автомобилей УАЗ
В "Соллерс" анонсировали планы продать около 40 тысяч машин УАЗ в 2024 году