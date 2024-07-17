https://ria.ru/20240717/shtrafy-1960149190.html

В Госдуме предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах

В Госдуме предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах - РИА Новости, 17.07.2024

В Госдуме предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах

За оскорбления в домовых чатах может грозить штраф до 3000 рублей, за угрозы в адрес соседей - лишение свободы на срок до 2 лет, а за высказывания, разжигающие... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:48

2024-07-17T02:48

2024-07-17T03:26

россия

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

тсж

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За оскорбления в домовых чатах может грозить штраф до 3000 рублей, за угрозы в адрес соседей - лишение свободы на срок до 2 лет, а за высказывания, разжигающие межнациональную рознь - до 6 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "За неподобающее поведение в домовых чатах предусмотрены и применяются на практике вполне реальные меры ответственности: использование оскорблений и нецензурных выражений может обернуться штрафом от 1000 до 3000 рублей по статье 5.61 КоАП РФ; распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство, влечет уголовную ответственность вплоть до 3 лет лишения свободы по статье 128.1 УК РФ; угрозы в адрес соседей могут стоить свободы на срок до 2 лет по статье 119 УК РФ; высказывания, разжигающие межнациональную рознь, караются лишением свободы до 6 лет по статье 282 УК РФ; публикация чужих персональных данных без разрешения грозит штрафом от 2000 до 6000 рублей по статье 13.11 КоАП РФ", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что для того, чтобы сохранить здоровую атмосферу в чате, необходимо придерживаться простых правил: быть вежливым, избегать грубых выражений, проверять информацию перед публикацией и уважать личное пространство других. Также, по его словам, стоит быть аккуратнее в выражениях, поскольку "скопившееся недовольство, стремление к доминированию и отсутствие навыков конструктивного диалога могут привести к не очень хорошим последствиям". "Помните, что общение онлайн в общедомовом или районном чате – не повод забывать о реальной ответственности за свои слова. Модераторам чатов рекомендуется установить четкие правила коммуникации и определить последствия за их нарушение. Важно осознавать, что даже закрытый чат считается публичным пространством, и любое сообщение может быть представлено в суде. При столкновении с нарушениями лучше обратиться в компетентные органы, чем отвечать агрессией на агрессию. Это подчеркивает важность тщательного подбора администраторов чатов и председателей ТСЖ – людей, сочетающих знание законов с высокими моральными качествами", - подчеркнул он. По его словам, культура виртуального общения – ключевой аспект цифровой эпохи, а взаимоуважение в онлайн-диалогах с соседями – фундамент комфортной жизни в реальном мире. "Задача каждого участника – превратить домовой чат в инструмент созидания, а не разрушения добрососедских отношений. Только совместными усилиями мы сможем создать в наших виртуальных сообществах атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога, избегая юридических ловушек и межличностных конфликтов", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20240701/oskorblenie-1956668875.html

https://ria.ru/20240607/sud-1951470566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, тсж, общество