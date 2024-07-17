https://ria.ru/20240717/sf-1960214481.html

Совфед одобрил закон о социальных банковских вкладах

Совфед одобрил закон о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 17.07.2024

Совфед одобрил закон о социальных банковских вкладах

Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:45

2024-07-17T12:45

2024-07-17T14:53

совет федерации рф

экономика

россия

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета.Открыть такие продукты смогут граждане, получающие меры социальной поддержки. Это можно будет сделать через "Госуслуги".Банк не сможет отказать в заключении договора социального вклада (счета), если гражданин соответствует необходимым требованиям. При этом сам вкладчик сможет иметь только по одному социальному вкладу и социальному счету.Гражданин сможет внести на социальный вклад или счет не более 50 тысяч рублей.По социальному вкладу банк должен будет установить свою максимальную процентную ставку по вкладам физлиц сроком до года.Проценты будут ежемесячно перечислять на отдельный счет, указанный вкладчиком. Вклад можно будет пополнять в любое время до максимальной суммы, частично снимать с него деньги, а также расторгать договор без уменьшения процентной ставки и без комиссий.При заключении договора социального счета кредитные организации будут начислять проценты на остаток по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре.Банки не будут брать комиссии за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.Счет открывается на год, затем его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры соцподдержки.Открывать социальные вклады и счета будут банки — участники системы обязательного страхования вкладов. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027-го — и в отношении других банков.

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958536828.html

https://ria.ru/20231204/vklad-1913517574.html

https://ria.ru/20240221/kreditovanie-1928717635.html

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совет федерации рф, экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)