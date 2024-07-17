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Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине - РИА Новости, 17.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
15:55 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sahalin-1960266590.html
Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине
Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине - РИА Новости, 17.07.2024
Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине
В учениях по тестированию 15 сценариев применения беспилотных авиационных систем, которые проходят в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:55
2024-07-17T15:55
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
технологии
сахалинская область
сахалин
москва
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В учениях по тестированию 15 сценариев применения беспилотных авиационных систем, которые проходят в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" на Сахалине, принимают участие 559 человек, 92 компании-изготовителя и разработчика БАС и свыше 30 операторов услуг БАС, сообщает пресс-служба НТИ. Учения проходят на аэродроме "Пушистый". Они позволят протестировать в реальных условиях технологические решения с целью их дальнейшего внедрения в экономику регионов, а также провести практическую отработку взаимодействия участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры. Помимо этого, учения помогут сформировать представление квалифицированного заказчика на услуги с помощью беспилотных авиационных систем (БАС). Сценарии применения гражданских дронов делятся на восемь основных типов, среди которых доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов, водных объектов и другое. Самый популярный сценарий у региональных команд — мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий. "В настоящее время участие в учениях принимают 559 человек. Большинство участников из Сахалинской области (162), а также из Москвы (85) и Санкт-Петербурга (27). При этом, 448 участников приехали на "Архипелаг" впервые, для 79 человек этот интенсив второй по счету", – рассказали в пресс-службе НТИ. Там отметили, что в рамках трека работают 92 компании-изготовителя и разработчика БАС, свыше 30 операторов услуг БАС, а также 10 производителей комплектующих для дронов. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240716/sahalin-1959983799.html
https://ria.ru/20240520/dron-1947256357.html
https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html
сахалинская область
сахалин
москва
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технологии, сахалинская область, сахалин, москва, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Технологии, Сахалинская область, Сахалин, Москва, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиПроектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" на Сахалине
Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" на Сахалине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В учениях по тестированию 15 сценариев применения беспилотных авиационных систем, которые проходят в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" на Сахалине, принимают участие 559 человек, 92 компании-изготовителя и разработчика БАС и свыше 30 операторов услуг БАС, сообщает пресс-служба НТИ.
Учения проходят на аэродроме "Пушистый". Они позволят протестировать в реальных условиях технологические решения с целью их дальнейшего внедрения в экономику регионов, а также провести практическую отработку взаимодействия участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры. Помимо этого, учения помогут сформировать представление квалифицированного заказчика на услуги с помощью беспилотных авиационных систем (БАС).
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Сценарии применения гражданских дронов делятся на восемь основных типов, среди которых доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов, водных объектов и другое. Самый популярный сценарий у региональных команд — мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий.
"В настоящее время участие в учениях принимают 559 человек. Большинство участников из Сахалинской области (162), а также из Москвы (85) и Санкт-Петербурга (27). При этом, 448 участников приехали на "Архипелаг" впервые, для 79 человек этот интенсив второй по счету", – рассказали в пресс-службе НТИ.
Там отметили, что в рамках трека работают 92 компании-изготовителя и разработчика БАС, свыше 30 операторов услуг БАС, а также 10 производителей комплектующих для дронов.
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Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ТехнологииСахалинская областьСахалинМоскваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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