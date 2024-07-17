https://ria.ru/20240717/sahalin-1960266590.html

Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине

Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине - РИА Новости, 17.07.2024

Более 500 человек отрабатывают сценарии применения дронов на Сахалине

В учениях по тестированию 15 сценариев применения беспилотных авиационных систем, которые проходят в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:55

2024-07-17T15:55

2024-07-17T15:55

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

сахалин

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В учениях по тестированию 15 сценариев применения беспилотных авиационных систем, которые проходят в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" на Сахалине, принимают участие 559 человек, 92 компании-изготовителя и разработчика БАС и свыше 30 операторов услуг БАС, сообщает пресс-служба НТИ. Учения проходят на аэродроме "Пушистый". Они позволят протестировать в реальных условиях технологические решения с целью их дальнейшего внедрения в экономику регионов, а также провести практическую отработку взаимодействия участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры. Помимо этого, учения помогут сформировать представление квалифицированного заказчика на услуги с помощью беспилотных авиационных систем (БАС). Сценарии применения гражданских дронов делятся на восемь основных типов, среди которых доставка грузов, комплексные кадастровые работы, мониторинг линейных объектов, строительных массивов, водных объектов и другое. Самый популярный сценарий у региональных команд — мониторинг лесных хозяйств и сельхозугодий. "В настоящее время участие в учениях принимают 559 человек. Большинство участников из Сахалинской области (162), а также из Москвы (85) и Санкт-Петербурга (27). При этом, 448 участников приехали на "Архипелаг" впервые, для 79 человек этот интенсив второй по счету", – рассказали в пресс-службе НТИ. Там отметили, что в рамках трека работают 92 компании-изготовителя и разработчика БАС, свыше 30 операторов услуг БАС, а также 10 производителей комплектующих для дронов. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходит в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый. Организаторы интенсива – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240716/sahalin-1959983799.html

https://ria.ru/20240520/dron-1947256357.html

https://ria.ru/20240708/arkhipelag-1958124337.html

сахалинская область

сахалин

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, сахалин, москва, агентство стратегических инициатив (аси)