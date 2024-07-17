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Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью - РИА Новости, 17.07.2024
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20:42 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/rezolyutsiya-1960355220.html
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью - РИА Новости, 17.07.2024
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью
Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:42
2024-07-17T20:42
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БРАТИСЛАВА, 17 июл - РИА Новости. Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью. Депутаты Европарламента на своей первой пленарной сессии после выборов приняли первую резолюцию о продолжении безоговорочной поддержки Украины с обещаниями продолжить вооружение Киева, осуждением визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию с мирной миссией и призывами к новым санкциям против России и Белоруссии и конфискации замороженных в ЕС российских суверенных активов. "Не поверите, какую колоссальную глупость одобрил Европейский парламент в качестве своей первой резолюции. Чувствую себя здесь как в сумасшедшем доме. Мы, конечно, голосовали против военной резолюции и завтра будем голосовать против Урсулы фон дер Ляйен", - написал Блага в своем Telegram-канале в среду. Он раскритиковал евродепутатов, которые поддержали резолюцию против России, назвав их "подстрекателями войны". Блага также выразил поддержку премьер-министру Орбану, который посетил Россию. Ранее Блага говорил, что конфликта бы на Украине не было, если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, а сейчас Запад проигрывает России.
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в мире, россия, украина, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, НАТО
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью

Словацкий евродепутат назвал 1-ю резолюцию ЕП по Украине колоссальной глупостью

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 июл - РИА Новости. Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью.
Депутаты Европарламента на своей первой пленарной сессии после выборов приняли первую резолюцию о продолжении безоговорочной поддержки Украины с обещаниями продолжить вооружение Киева, осуждением визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию с мирной миссией и призывами к новым санкциям против России и Белоруссии и конфискации замороженных в ЕС российских суверенных активов.
«
"Не поверите, какую колоссальную глупость одобрил Европейский парламент в качестве своей первой резолюции. Чувствую себя здесь как в сумасшедшем доме. Мы, конечно, голосовали против военной резолюции и завтра будем голосовать против Урсулы фон дер Ляйен", - написал Блага в своем Telegram-канале в среду.
Он раскритиковал евродепутатов, которые поддержали резолюцию против России, назвав их "подстрекателями войны". Блага также выразил поддержку премьер-министру Орбану, который посетил Россию.
Ранее Блага говорил, что конфликта бы на Украине не было, если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, а сейчас Запад проигрывает России.
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