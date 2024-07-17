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Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью

Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью - РИА Новости, 17.07.2024

Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью

Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:42

2024-07-17T20:42

2024-07-17T20:42

в мире

россия

украина

киев

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

европарламент

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 17 июл - РИА Новости. Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью. Депутаты Европарламента на своей первой пленарной сессии после выборов приняли первую резолюцию о продолжении безоговорочной поддержки Украины с обещаниями продолжить вооружение Киева, осуждением визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию с мирной миссией и призывами к новым санкциям против России и Белоруссии и конфискации замороженных в ЕС российских суверенных активов. "Не поверите, какую колоссальную глупость одобрил Европейский парламент в качестве своей первой резолюции. Чувствую себя здесь как в сумасшедшем доме. Мы, конечно, голосовали против военной резолюции и завтра будем голосовать против Урсулы фон дер Ляйен", - написал Блага в своем Telegram-канале в среду. Он раскритиковал евродепутатов, которые поддержали резолюцию против России, назвав их "подстрекателями войны". Блага также выразил поддержку премьер-министру Орбану, который посетил Россию. Ранее Блага говорил, что конфликта бы на Украине не было, если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, а сейчас Запад проигрывает России.

https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, нато