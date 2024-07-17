https://ria.ru/20240717/rezolyutsiya-1960355220.html
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью - РИА Новости, 17.07.2024
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью
Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:42
2024-07-17T20:42
2024-07-17T20:42
в мире
россия
украина
киев
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/15/1551761583_0:351:2874:1967_1920x0_80_0_0_dc802a3d27e4be8034cd02921844e042.jpg
БРАТИСЛАВА, 17 июл - РИА Новости. Словацкий евродепутат Любош Блага назвал первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью. Депутаты Европарламента на своей первой пленарной сессии после выборов приняли первую резолюцию о продолжении безоговорочной поддержки Украины с обещаниями продолжить вооружение Киева, осуждением визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию с мирной миссией и призывами к новым санкциям против России и Белоруссии и конфискации замороженных в ЕС российских суверенных активов. "Не поверите, какую колоссальную глупость одобрил Европейский парламент в качестве своей первой резолюции. Чувствую себя здесь как в сумасшедшем доме. Мы, конечно, голосовали против военной резолюции и завтра будем голосовать против Урсулы фон дер Ляйен", - написал Блага в своем Telegram-канале в среду. Он раскритиковал евродепутатов, которые поддержали резолюцию против России, назвав их "подстрекателями войны". Блага также выразил поддержку премьер-министру Орбану, который посетил Россию. Ранее Блага говорил, что конфликта бы на Украине не было, если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, а сейчас Запад проигрывает России.
https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/15/1551761583_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_6e8e99a7569ddf3f43f26992040f9133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, НАТО
Словацкий евродепутат назвал резолюцию Европарламента по Украине глупостью
Словацкий евродепутат назвал 1-ю резолюцию ЕП по Украине колоссальной глупостью
БРАТИСЛАВА, 17 июл - РИА Новости.
Словацкий евродепутат Любош Блага назвал
первую резолюцию нового Европарламента по Украине глупостью.
Депутаты Европарламента на своей первой пленарной сессии после выборов приняли первую резолюцию о продолжении безоговорочной поддержки Украины с обещаниями продолжить вооружение Киева, осуждением визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию с мирной миссией и призывами к новым санкциям против России и Белоруссии и конфискации замороженных в ЕС российских суверенных активов.
«
"Не поверите, какую колоссальную глупость одобрил Европейский парламент в качестве своей первой резолюции. Чувствую себя здесь как в сумасшедшем доме. Мы, конечно, голосовали против военной резолюции и завтра будем голосовать против Урсулы фон дер Ляйен", - написал Блага в своем Telegram-канале в среду.
Он раскритиковал евродепутатов, которые поддержали резолюцию против России, назвав их "подстрекателями войны". Блага также выразил поддержку премьер-министру Орбану, который посетил Россию.
Ранее Блага говорил, что конфликта бы на Украине не было, если бы США и НАТО не тянулись к границам РФ, а сейчас Запад проигрывает России.