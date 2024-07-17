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Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" - РИА Новости, 17.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:10 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/putin-1960368442.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" - РИА Новости, 17.07.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга"
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", отметил, что праздник музыки объединяет таланты... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:10
2024-07-17T22:10
культура
россия
владимир путин
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", отметил, что праздник музыки объединяет таланты страны, ценится за интересную программу и особую атмосферу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". На протяжении многих лет ваш фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны. Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Глава государства подчеркнул, что фестиваль ценят за богатую, интересную программу и особую, вдохновляющую атмосферу, царящую на концертных площадках. "Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям. Желаю вам позитивных эмоций и хорошего настроения", - добавил президент.
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россия, владимир путин, санкт-петербург
Культура, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга"

Путин: фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" объединяет таланты страны

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", отметил, что праздник музыки объединяет таланты страны, ценится за интересную программу и особую атмосферу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". На протяжении многих лет ваш фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны. Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что фестиваль ценят за богатую, интересную программу и особую, вдохновляющую атмосферу, царящую на концертных площадках.
"Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям. Желаю вам позитивных эмоций и хорошего настроения", - добавил президент.
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