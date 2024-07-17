https://ria.ru/20240717/putin-1960368442.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" - РИА Новости, 17.07.2024

Путин поприветствовал участников фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга"

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", отметил, что праздник музыки объединяет таланты... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T22:10

2024-07-17T22:10

2024-07-17T22:10

культура

россия

владимир путин

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", отметил, что праздник музыки объединяет таланты страны, ценится за интересную программу и особую атмосферу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на Международном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". На протяжении многих лет ваш фестиваль с неизменным успехом проходит в Северной столице и по праву считается ярким, ожидаемым событием в культурной жизни города и всей страны. Объединяя талантливых представителей эстрадного искусства, известные творческие коллективы, он пользуется заслуженной популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Глава государства подчеркнул, что фестиваль ценят за богатую, интересную программу и особую, вдохновляющую атмосферу, царящую на концертных площадках. "Уверен, что и нынешний фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится участникам и гостям. Желаю вам позитивных эмоций и хорошего настроения", - добавил президент.

https://ria.ru/20240711/putin-1958991186.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, санкт-петербург