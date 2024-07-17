https://ria.ru/20240717/poezda-1960305044.html

Пригородные поезда в Ленинградской области следуют с опозданием из-за ДТП

Пригородные поезда в Ленинградской области следуют с опозданием из-за ДТП - РИА Новости, 17.07.2024

Пригородные поезда в Ленинградской области следуют с опозданием из-за ДТП

Пригородные поезда на участке Санкт-Петербург – Псков следуют с опозданием из-за столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области, сообщила... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:25

2024-07-17T17:25

2024-07-17T17:25

происшествия

санкт-петербург

псков

ленинградская область

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Пригородные поезда на участке Санкт-Петербург – Псков следуют с опозданием из-за столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области, сообщила Октябрьская железная дорога. ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. "В связи с произошедшим пригородные поезда на участке Санкт-Петербург – Псков в настоящее время следуют с опозданием от 26 минут", - говорится в сообщении. На место ДТП направлены два восстановительных поезда. Ранее сообщалось, что в результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады нет. Состояние водителя и пассажиров автомобиля уточняется.

https://ria.ru/20240717/dtp-1960301678.html

https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

санкт-петербург

псков

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, псков, ленинградская область, октябрьская железная дорога