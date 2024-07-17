https://ria.ru/20240717/peterburg-1960341087.html
В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz
В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz - РИА Новости, 17.07.2024
В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz
Глава муниципального образования Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов разъяснил РИА Новости ситуацию с раздачей нуждающимся соусов... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:16
2024-07-17T19:16
2024-07-17T19:36
общество
красносельский район
санкт-петербург
дмитрий иванов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Глава муниципального образования Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов разъяснил РИА Новости ситуацию с раздачей нуждающимся соусов американского бренда Heinz, которая стала предметом споров в интернете. В начале июля на странице Горелово в соцсети "ВКонтакте" появилось соответствующее объявление. Прийти за соусом приглашали представителей социально незащищенных слоев населения и жителей муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые Telegram-каналы и отдельные пользователи восприняли эту акцию неоднозначно. "Мы выдавали и выдаем не только соусы. Вчера, например, была организована выдача нуждающимся хлебобулочных изделий, также выдавалась бытовая химия. Мы используем все возможности, чтобы помочь людям", — подчеркнул Иванов.Он добавил, что жители Горелово, относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения, искренне рады любой безвозмездной помощи. Чиновник также посоветовал всем, кто ерничал по поводу выдачи соусов нуждающимся, предоставить муниципальным властям для оказания помощи жителям другие продукты.
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общество, красносельский район, санкт-петербург, дмитрий иванов
Общество, Красносельский район, Санкт-Петербург, Дмитрий Иванов
В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz
В Петербурге разъяснили ситуацию с раздачей нуждающимся чесночного соуса Heinz
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Глава муниципального образования Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов разъяснил РИА Новости ситуацию с раздачей нуждающимся соусов американского бренда Heinz, которая стала предметом споров в интернете.
В начале июля на странице Горелово в соцсети "ВКонтакте" появилось соответствующее объявление. Прийти за соусом приглашали представителей социально незащищенных слоев населения и жителей муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые Telegram-каналы и отдельные пользователи восприняли эту акцию неоднозначно.
«
"Мы выдавали и выдаем не только соусы. Вчера, например, была организована выдача нуждающимся хлебобулочных изделий, также выдавалась бытовая химия. Мы используем все возможности, чтобы помочь людям", — подчеркнул Иванов.
Он добавил, что жители Горелово, относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения, искренне рады любой безвозмездной помощи.
Чиновник также посоветовал всем, кто ерничал по поводу выдачи соусов нуждающимся, предоставить муниципальным властям для оказания помощи жителям другие продукты.