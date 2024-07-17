https://ria.ru/20240717/peterburg-1960341087.html

В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz

В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz - РИА Новости, 17.07.2024

В Петербурге прояснили ситуацию с раздачей чесночного соуса Heinz

Глава муниципального образования Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов разъяснил РИА Новости ситуацию с раздачей нуждающимся соусов... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:16

2024-07-17T19:16

2024-07-17T19:36

общество

красносельский район

санкт-петербург

дмитрий иванов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Глава муниципального образования Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга Дмитрий Иванов разъяснил РИА Новости ситуацию с раздачей нуждающимся соусов американского бренда Heinz, которая стала предметом споров в интернете. В начале июля на странице Горелово в соцсети "ВКонтакте" появилось соответствующее объявление. Прийти за соусом приглашали представителей социально незащищенных слоев населения и жителей муниципального образования, находящихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые Telegram-каналы и отдельные пользователи восприняли эту акцию неоднозначно. "Мы выдавали и выдаем не только соусы. Вчера, например, была организована выдача нуждающимся хлебобулочных изделий, также выдавалась бытовая химия. Мы используем все возможности, чтобы помочь людям", — подчеркнул Иванов.Он добавил, что жители Горелово, относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения, искренне рады любой безвозмездной помощи. Чиновник также посоветовал всем, кто ерничал по поводу выдачи соусов нуждающимся, предоставить муниципальным властям для оказания помощи жителям другие продукты.

https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

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общество, красносельский район, санкт-петербург, дмитрий иванов