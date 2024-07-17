https://ria.ru/20240717/nauka-1960042274.html

VR-кочегар. В России предложили обучать специалистов по-новому

VR-кочегар. В России предложили обучать специалистов по-новому - РИА Новости, 17.07.2024

VR-кочегар. В России предложили обучать специалистов по-новому

Виртуальный тренажер "Кочегар котельной", позволяющий в безопасной и реалистичной среде виртуальной реальности (VR) обучать специалистов навыкам работы с... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:00

2024-07-17T09:00

2024-07-17T09:56

наука

технологии

россия

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

вятский государственный университет

виртуальная реальность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Виртуальный тренажер "Кочегар котельной", позволяющий в безопасной и реалистичной среде виртуальной реальности (VR) обучать специалистов навыкам работы с котельным оборудованием, разработали ученые ВятГУ. Тренажер создан на основе цифровой модели реальной котельной, что обеспечивает идентичность виртуального объекта его физическому прототипу, сообщили в пресс-службе вуза.Специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ) ведут работу над созданием цифровых моделей процессов и объектов, которые могут быть применены в разных отраслях экономики. Разработанный ими виртуальный тренажер "Кочегар котельной" позволяет в безопасных условиях VR-пространства осваивать навыки работы с современным высокотехнологичным котельным оборудованием. По словам ученых, термин "кочегар котельной" в данном контексте не имеет отношения к традиционному образу рабочего с лопатой, а обозначает оператора автоматизированной системы.Как отметил декан факультета технологий, инжиниринга и дизайна ВятГУ Виталий Лисовский, тренажер создан на основе цифровой модели реальной котельной, что обеспечивает полную идентичность виртуального объекта его физическому прототипу. По его словам, в виртуальном пространстве можно безопасно и наглядно изучать алгоритмы поведения объекта в различных ситуациях, от штатных до аварийных, а также отрабатывать навыки управления им в режиме реального времени."Воссозданные в виртуальной реальности объекты максимально точно отражают не только внешний вид, но и функциональные особенности, включая механику и физику процессов", — добавил ученый, подчеркнув, что виртуальный тренажер (Station VR) позволяет совершенствовать практические навыки работы с оборудованием котельной – проверять готовность котла и вспомогательного оборудования к запуску, запускать котлоагрегат, отрабатывать действия оператора при возникновении аварийной ситуации, проводить плановые мероприятия при остановке котлоагрегата.По его мнению, виртуальный тренажер поможет повысить эффективность подготовки персонала и снизить трудозатраты обучающего персонала, исключить риски поломки дорогостоящего оборудования, полностью исключить несчастные случаи.В настоящее время ученые ВятГУ работают над созданием киберфизических систем: в разработке находится робот-манипулятор, управление которым осуществляется удаленно с помощью системы виртуальной реальности. "Основная задача заключается в объединении снабженного датчиками оборудования с информационной системой и налаживания их взаимодействия с помощью стандартных интернет-протоколов для прогнозирования, самонастройки и адаптации к изменениям", — пояснили в вузе.Работа выполнялась в рамках реализации национального проекта "Демография", в котором коллектив университета участвует более трех лет. За это время по программе "Машинист (кочегар) котельной" прошли обучение более 1500 человек из разных регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

https://ria.ru/20231206/nauka-1913946400.html

https://ria.ru/20230907/nauka-1894545161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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