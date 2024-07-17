https://ria.ru/20240717/moskva-1960169985.html

В Москве расширили сервис СМС о состоянии пациента в реанимации

В Москве расширили сервис СМС о состоянии пациента в реанимации - РИА Новости, 17.07.2024

В Москве расширили сервис СМС о состоянии пациента в реанимации

Сервис, с помощью которого родственники могут узнавать о состоянии здоровья пациента в реанимации, расширили еще на 18 стационаров, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:08

2024-07-17T09:08

2024-07-17T09:08

общество

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сервис, с помощью которого родственники могут узнавать о состоянии здоровья пациента в реанимации, расширили еще на 18 стационаров, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что в июне на базе клинического центра "Коммунарка" в пилотном режиме запустили новый сервис ежедневных СМС-оповещений о здоровье человека, поступившего в отделение интенсивной терапии. В сообщениях указывается, находится ли пациент в сознании, подключен ли он к аппарату искусственной вентиляции легких, его температура, давление, пульс и многое другое. Родственникам также дают заключение о динамике состояния пациента: положительная, отрицательная или без изменений. "Проект оказался очень востребованным у москвичей. Поэтому мы приняли решение подключить еще 18 городских стационаров, работающих в формате цифрового госпиталя, к сервису: больницы имени Юдина, имени Вересаева, имени Боткина, №1 имени Пирогова, имени Филатова, имени Буянова, а также Институт скорой помощи имени Склифосовского, ИКБ №1 и ряд других. В дальнейшем планируем масштабировать его на все реанимационные отделения других столичных больниц", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что для подключения сервиса необходимо обратиться к врачу реанимационного отделения. Оповещения приходят двух типов: о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии, и ежедневные о состоянии пациента.

https://ria.ru/20231019/meditsina-1903761945.html

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