https://ria.ru/20240717/moldavija-1960198468.html

Молдавия назвала приднестровских и российских военных угрозой безопасности

Молдавия назвала приднестровских и российских военных угрозой безопасности - РИА Новости, 17.07.2024

Молдавия назвала приднестровских и российских военных угрозой безопасности

Кабинет министров Молдавии принял проект новой стратегии национальной обороны на 2024-2034 годы - в документе прописано, что российский военный контингент в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:39

2024-07-17T11:39

2024-07-17T11:39

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Кабинет министров Молдавии принял проект новой стратегии национальной обороны на 2024-2034 годы - в документе прописано, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования несут угрозу безопасности республике. В декабре прошлого года парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, представленную президентом Майей Санду, в которой Россия названа самой большой угрозой для нацбезопасности. Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и отметила, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. "…Угрозой является расположенные на территории Молдовы российские войска и военные формирования непризнанной ПМР. Каждое из них по отдельности или действуя вместе для достижения своих целей, представляет собой значительную угрозу суверенитету и территориальной целостности Молдавии", — отмечается в тексте документа. Проект стратегии представил глава минобороны республики Анатолий Носатый. "Цель стратегии заключается в разработке системы национальной обороны, которая будет способна реагировать на вызовы безопасности, обеспечивая предотвращение, сдерживание и отражение агрессии в отношении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Республики Молдова", — заявил Носатый. Стратегия национальной обороны устанавливает следующие задачи: развитие и модернизация национальных оборонных возможностей, интеграция в архитектуру безопасности и обороны Евросоюза, а также развитие и углубление двусторонних, региональных и международных отношений в области обороны и военной безопасности. "Таким образом, к 2034 году стратегия национальной обороны станет основным документом при разработке национальных секторальных программ. Прошу поддержать данный проект, так как он крайне важен для гражданского воспитания, развития патриотизма и социальной сплоченности", - сказал Носатый. В стратегии также говорится, что одной из задач властей является улучшение позиций Молдавии в рейтинге Global Firepower, оценивающем военную мощь стран, в которой республика занимает 144 место из 145. По плану, к 2029 году страна должна подняться на пять позиций, а к 2034 — на десять. В документе также подчеркивается, что тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. При этом Молдавия не отказывается от нейтрального статуса. Сейчас страна участвует в 18 программах НАТО. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951087771.html

https://ria.ru/20240130/moldaviya-1924403173.html

https://ria.ru/20240401/ucheniya-1937032044.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, ссср, майя санду, сергей шойгу, нато