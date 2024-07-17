https://ria.ru/20240717/matvienko-1960209396.html

Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники

Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники - РИА Новости, 17.07.2024

Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что мошенники много раз пытались ее обмануть, но всегда безуспешно. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:28

2024-07-17T12:28

2024-07-17T15:40

валентина матвиенко

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что мошенники много раз пытались ее обмануть, но всегда безуспешно."Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много", — сообщила спикер на пленарном заседании.При этом она уточнила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком. Матвиенко подчеркнула, что надо повышать финансовую грамотность населения — начиная с детского возраста."Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих от чего-то уберегут", — заключила спикер Совфеда.На минувшей неделе ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Кредитные организации будут обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам их антифрод-систем, совершались мошеннические операции, в том числе если клиенты не сообщали об обмане и счета аферистов не передавались в базу банных ЦБ, а остались только в базе данных банка. Кроме того, банки должны учитывать информацию о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, а также данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валентина матвиенко, совет федерации рф, происшествия