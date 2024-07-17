https://ria.ru/20240717/marochko-1960161847.html

Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове

Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове - РИА Новости, 17.07.2024

Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове

Техника с изображениями грузинских флагов и символикой запрещенной в России террористической организации "Азов"* замечена в Харькове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:30

2024-07-17T07:30

2024-07-17T07:30

специальная военная операция на украине

харьков

россия

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Техника с изображениями грузинских флагов и символикой запрещенной в России террористической организации "Азов"* замечена в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ночное время суток в городе Харьков отмечено движение колонны военной техники - автомобилей с БК (боекомплектом - ред.) и личным составом, РСЗО "Град". В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки "Азов"*, - сообщил Марочко.Эксперт отметил, что также в колонне техники были выявлены самоходные артиллерийские установки западного образца.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html

харьков

россия

луганская народная республика

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2024

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харьков, россия, луганская народная республика, андрей марочко