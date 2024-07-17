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Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове
Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове - РИА Новости, 17.07.2024
Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове
Техника с изображениями грузинских флагов и символикой запрещенной в России террористической организации "Азов"* замечена в Харькове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:30
2024-07-17T07:30
2024-07-17T07:30
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Техника с изображениями грузинских флагов и символикой запрещенной в России террористической организации "Азов"* замечена в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ночное время суток в городе Харьков отмечено движение колонны военной техники - автомобилей с БК (боекомплектом - ред.) и личным составом, РСЗО "Град". В составе колонны двигались также пикапы, на которых были нанесены грузинские флаги и шеврон группировки "Азов"*, - сообщил Марочко.Эксперт отметил, что также в колонне техники были выявлены самоходные артиллерийские установки западного образца.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240710/podpole-1958758646.html
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харьков, россия, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко сообщил о колонне техники наемников и боевиков "Азова"* в Харькове
Марочко: в Харькове замечена колонна техники наемников и боевиков "Азова"