https://ria.ru/20240717/lastochka-1960297020.html

В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем

В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 17.07.2024

В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем

На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд "Ласточка" столкнулся с автомобилем, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:57

2024-07-17T16:57

2024-07-17T17:21

происшествия

авто

ленинградская область

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960295486_0:430:717:833_1920x0_80_0_0_9c8bfdfee898882317527b0cdb5c0e8c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд "Ласточка" столкнулся с автомобилем, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."На регулируемом железнодорожном переезде 84-го километра перегона Строганово — Мшинская Ленинградской области произошло столкновение поезда "Ласточка" с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — уточнили в ведомстве.По данным регионального главка МВД, погибли четыре человека, в том числе двое детей.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на железнодорожном переезде станции "Дивенская" в Гатчинском районе."Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда", — добавили в управлении.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место выехал транспортный прокурор Алексей Оптовкин.

https://ria.ru/20240715/poezd-1959683215.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура