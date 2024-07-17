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В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 17.07.2024
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16:57 17.07.2024 (обновлено: 17:21 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lastochka-1960297020.html
В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем
В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 17.07.2024
В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем
На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд "Ласточка" столкнулся с автомобилем, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:57
2024-07-17T17:21
происшествия
авто
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд "Ласточка" столкнулся с автомобилем, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.&quot;На регулируемом железнодорожном переезде 84-го километра перегона Строганово — Мшинская Ленинградской области произошло столкновение поезда &quot;Ласточка&quot; с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось&quot;, — уточнили в ведомстве.По данным регионального главка МВД, погибли четыре человека, в том числе двое детей.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на железнодорожном переезде станции "Дивенская" в Гатчинском районе."Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда", — добавили в управлении.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место выехал транспортный прокурор Алексей Оптовкин.
https://ria.ru/20240715/poezd-1959683215.html
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происшествия, авто, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем

В Ленобласти "Ласточка" столкнулась с автомобилем, движение приостановлено

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд "Ласточка" столкнулся с автомобилем, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«

"На регулируемом железнодорожном переезде 84-го километра перегона Строганово — Мшинская Ленинградской области произошло столкновение поезда "Ласточка" с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — уточнили в ведомстве.

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
По данным регионального главка МВД, погибли четыре человека, в том числе двое детей.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на железнодорожном переезде станции "Дивенская" в Гатчинском районе.
«
"Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда", — добавили в управлении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место выехал транспортный прокурор Алексей Оптовкин.
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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