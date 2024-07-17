В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем
В Ленобласти "Ласточка" столкнулась с автомобилем, движение приостановлено
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд "Ласточка" столкнулся с автомобилем, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
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"На регулируемом железнодорожном переезде 84-го километра перегона Строганово — Мшинская Ленинградской области произошло столкновение поезда "Ласточка" с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — уточнили в ведомстве.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
По данным регионального главка МВД, погибли четыре человека, в том числе двое детей.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на железнодорожном переезде станции "Дивенская" в Гатчинском районе.
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"Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда", — добавили в управлении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства и исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. На место выехал транспортный прокурор Алексей Оптовкин.