https://ria.ru/20240717/kriptovalyuta-1960250948.html

Росфинмониторинг назвал расчеты в криптовалюте весьма рискованными

Росфинмониторинг назвал расчеты в криптовалюте весьма рискованными - РИА Новости, 17.07.2024

Росфинмониторинг назвал расчеты в криптовалюте весьма рискованными

России необходимо запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте, хотя они остаются рискованными для его участников, считает глава... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:43

2024-07-17T14:43

2024-07-17T14:43

экономика

технологии

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России необходимо запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте, хотя они остаются рискованными для его участников, считает глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Конечно, есть необходимость запустить принцип расчетов криптовалютой. Это потребность бизнеса, особенно в случаях санкционных механизмов, когда нужно выходить на внешний рынок, и не всегда это можно решить теми стандартными путями, которые есть", - сказал Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Здесь нужно учитывать, что мы столкнемся с рядом проблем и рисков. Это в первую очередь связано с тем, что, наверное, при даже отрегулированности в одной стране, расчеты в крипотавлюте транснациональны. И где, через какую страну это будет проходить - где с высокими рисками, где не отрегулировано – это будет создавать определенные проблемы", - предупредил он. Глава ведомства рассказал, что финансовые власти совместно с банками сейчас тестируют специальный продукт – "Прозрачный блокчейн", который позволяет отслеживать всю цепочку движения цифровых денежных средств от покупателя к продавцу. "И я думаю, что нам надо единственно помочь только в одном: урегулировать криптовалюту, чтобы мы хотя бы понимали, с какими обменниками можно работать", - сказал Чиханчин. Он уточнил, что речь идет о том, чтобы законодательно обязать такие площадки взаимодействовать с властями. Сейчас, по его словам, такой обязанности нет, но некоторые площадки делают это на добровольной основе. "Второе – это оперативность приостановления операций. Когда мы видим, что цепочка уже преступная пошла, нужно остановить, дать нам возможность приостанавливать операции подобного плана", – добавил глава Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240717/putin-1960234343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф