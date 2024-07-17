https://ria.ru/20240717/kitaj-1960154590.html

Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине

Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине

Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил министр иностранных... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:02

2024-07-17T05:02

2024-07-17T05:47

в мире

китай

венгрия

украина

ван и (политик)

петер сийярто

евросоюз

нато

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ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, подавать больше рациональных голосов, способствовать развитию ситуации (на Украине - ред.) в направлении политического урегулирования", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Ван И также отметил, что "самым неотложным делом сегодня и реалистичной целью является содействие скорейшему охлаждению ситуации на Украине", а также чтобы "все стороны как можно скорее пришли к консенсусу в таких аспектах как избежание расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций, а также создание условий для прекращения огня и возобновление мирных переговоров".Венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.

https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html

https://ria.ru/20240708/kitay-1958122766.html

китай

венгрия

украина

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в мире, китай, венгрия, украина, ван и (политик), петер сийярто, евросоюз, нато, виктор орбан