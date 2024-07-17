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Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
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05:02 17.07.2024 (обновлено: 05:47 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kitaj-1960154590.html
Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине
Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине
Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил министр иностранных... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:02
2024-07-17T05:47
в мире
китай
венгрия
украина
ван и (политик)
петер сийярто
евросоюз
нато
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ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, подавать больше рациональных голосов, способствовать развитию ситуации (на Украине - ред.) в направлении политического урегулирования", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Ван И также отметил, что "самым неотложным делом сегодня и реалистичной целью является содействие скорейшему охлаждению ситуации на Украине", а также чтобы "все стороны как можно скорее пришли к консенсусу в таких аспектах как избежание расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций, а также создание условий для прекращения огня и возобновление мирных переговоров".Венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html
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в мире, китай, венгрия, украина, ван и (политик), петер сийярто, евросоюз, нато, виктор орбан
В мире, Китай, Венгрия, Украина, Ван И (политик), Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Виктор Орбан
Китай выразил готовность работать с Венгрией над урегулированием на Украине

Ван И: Китай готов сотрудничать с Венгрией над урегулированием на Украине

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, подавать больше рациональных голосов, способствовать развитию ситуации (на Украине - ред.) в направлении политического урегулирования", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Венгрия не прекратит мирную миссию из-за угроз от ЕС, сообщил Сийярто
05:05
Ван И также отметил, что "самым неотложным делом сегодня и реалистичной целью является содействие скорейшему охлаждению ситуации на Украине", а также чтобы "все стороны как можно скорее пришли к консенсусу в таких аспектах как избежание расширения поля боя, эскалации боевых действий и провокаций, а также создание условий для прекращения огня и возобновление мирных переговоров".
Венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
8 июля, 06:07
 
В миреКитайВенгрияУкраинаВан И (политик)Петер СийяртоЕвросоюзНАТОВиктор Орбан
 
 
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