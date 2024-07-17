https://ria.ru/20240717/ivanovo-1960235366.html

Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени

Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени - РИА Новости, 17.07.2024

Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени

Современное молокоперерабатывающее предприятия, которое с прошлого года восстанавливают на базе старого молокозавода в Иванове, начнет работу в ноябре этого... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:01

2024-07-17T14:01

2024-07-17T14:01

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

владимир лисин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960235150_0:158:2178:1383_1920x0_80_0_0_bdfdf17c0c982e9e7ee0bf3405dca49f.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Современное молокоперерабатывающее предприятия, которое с прошлого года восстанавливают на базе старого молокозавода в Иванове, начнет работу в ноябре этого года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Детали реализации инвестпроекта обсудили глава региона Станислав Воскресенский и новый собственник завода, российский бизнесмен Владимир Лисин. В частности, они затронули вопросы поставки сырья для предприятия. "Мы из этого и исходили: если у нас появляется крупный игрок по переработке молока, то мы должны подтянуться и по качеству самого молока, и исходим из того, что приобретать сырье в первую очередь будут у наших ивановских производителей", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. На сегодняшний день уже протестирована работа имевшегося на заводе оборудования, оно находится в исправном состоянии. Также планируется поставка нового оборудования. Молокозавод будет выпускать сметану, молоко, творог, питьевой йогурт, в планах также производство сливочного масла. В ходе встречи губернатор также обсудил вопрос кадров. На сегодняшний день на предприятии работают 54 человека – инженеры, специалисты, технологи, которые непосредственно будут участвовать в производственном процессе и выпуске готовой продукции. Планируется набрать еще 70 специалистов. Кроме того, был затронут вопрос сбыта готовой продукции. Новое производство рассчитано на переработку 200 тонн молока в сутки. Молочной продукцией в первую очередь обеспечат жителей Иванова и Ивановской области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240607/razvitie-1951465060.html

https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский, владимир лисин