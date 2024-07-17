https://ria.ru/20240717/ivanovo-1960235366.html
Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени
Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени - РИА Новости, 17.07.2024
Новый молокозавод в Иванове запустит производство уже к концу осени
Современное молокоперерабатывающее предприятия, которое с прошлого года восстанавливают на базе старого молокозавода в Иванове, начнет работу в ноябре этого... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:01
2024-07-17T14:01
2024-07-17T14:01
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
владимир лисин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Современное молокоперерабатывающее предприятия, которое с прошлого года восстанавливают на базе старого молокозавода в Иванове, начнет работу в ноябре этого года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Детали реализации инвестпроекта обсудили глава региона Станислав Воскресенский и новый собственник завода, российский бизнесмен Владимир Лисин. В частности, они затронули вопросы поставки сырья для предприятия. "Мы из этого и исходили: если у нас появляется крупный игрок по переработке молока, то мы должны подтянуться и по качеству самого молока, и исходим из того, что приобретать сырье в первую очередь будут у наших ивановских производителей", – привели в пресс-службе слова Воскресенского. На сегодняшний день уже протестирована работа имевшегося на заводе оборудования, оно находится в исправном состоянии. Также планируется поставка нового оборудования. Молокозавод будет выпускать сметану, молоко, творог, питьевой йогурт, в планах также производство сливочного масла. В ходе встречи губернатор также обсудил вопрос кадров. На сегодняшний день на предприятии работают 54 человека – инженеры, специалисты, технологи, которые непосредственно будут участвовать в производственном процессе и выпуске готовой продукции. Планируется набрать еще 70 специалистов. Кроме того, был затронут вопрос сбыта готовой продукции. Новое производство рассчитано на переработку 200 тонн молока в сутки. Молочной продукцией в первую очередь обеспечат жителей Иванова и Ивановской области, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240607/razvitie-1951465060.html
https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, станислав воскресенский, владимир лисин
Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский, Владимир Лисин
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Современное молокоперерабатывающее предприятия, которое с прошлого года восстанавливают на базе старого молокозавода в Иванове, начнет работу в ноябре этого года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Детали реализации инвестпроекта обсудили глава региона Станислав Воскресенский
и новый собственник завода, российский бизнесмен Владимир Лисин
. В частности, они затронули вопросы поставки сырья для предприятия.
"Мы из этого и исходили: если у нас появляется крупный игрок по переработке молока, то мы должны подтянуться и по качеству самого молока, и исходим из того, что приобретать сырье в первую очередь будут у наших ивановских производителей", – привели в пресс-службе слова Воскресенского.
На сегодняшний день уже протестирована работа имевшегося на заводе оборудования, оно находится в исправном состоянии. Также планируется поставка нового оборудования. Молокозавод будет выпускать сметану, молоко, творог, питьевой йогурт, в планах также производство сливочного масла.
В ходе встречи губернатор также обсудил вопрос кадров. На сегодняшний день на предприятии работают 54 человека – инженеры, специалисты, технологи, которые непосредственно будут участвовать в производственном процессе и выпуске готовой продукции. Планируется набрать еще 70 специалистов.
Кроме того, был затронут вопрос сбыта готовой продукции. Новое производство рассчитано на переработку 200 тонн молока в сутки. Молочной продукцией в первую очередь обеспечат жителей Иванова и Ивановской области, добавили в пресс-службе.