https://ria.ru/20240717/fsb-1960143151.html

ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве - РИА Новости, 17.07.2024

ФСБ рассекретила показания гитлеровца, шедшего во главе пленных по Москве

ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ, рассказывающий о преступлениях военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:01

2024-07-17T01:01

2024-07-17T05:41

москва

ссср

могилев

лаврентий берия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курский вокзал

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ, рассказывающий о преступлениях военного коменданта белорусского Могилева генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа, ровно 80 лет назад прошедшего по Москве во главе огромной колонны немецких пленных. Семнадцатого июля 1944 года фон Эрдмансдорфа в числе 19 генералов вермахта впереди других военнопленных провели по главным московским улицам. Это событие в истории получило название "Парад побежденных", или операция "Большой вальс". Сейчас на сайте ФСБ представлена цифровая копия ранее не публиковавшегося протокола допроса фон Эрдмансдорфа. Тот дал подробные показания о войне против СССР и о личном участии в совершении военных преступлений. Приказы о расстрелахС 23 по 28 июня 1944 года в ходе проведения одного из первых этапов советской стратегической наступательной операции "Багратион" — Могилевской наступательной операции - был освобожден город Могилев, который гитлеровское командование планировало превратить в неприступную крепость. В сражениях за Могилев гитлеровцы потеряли более 6 тысяч солдат и офицеров убитыми и более 2 тысяч пленными. В числе пленных оказались два генерала: военный комендант Могилева фон Эрдмансдорф со своим штабом и командир 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Рудольф Бамлер. Во время следствия в Минске фон Эрдмансдорф дал подробные показаниях о своем участии в войне против СССР. На вопрос следователя, как он расценивает гитлеровскую агрессию против СССР, фон Эрдмансдорф ответил: "Как большое преступление… я считаю преступным сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе и Белоруссии". О своем личном участии в совершении военных преступлениях фон Эрдмансдорф, в частности, показал: "В разрезе выполнения приказов командира 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Офен мною был дан приказ подчиненным мне командирам производить расстрелы пленных комиссаров Красной армии и аресты коммунистов. В результате за период с 22 июня 1941 года по сентябрь 1941 года подчиненными моего полка расстрелян один комиссар Красной армии и арестовано около 600 человек коммунистов – мирных советских граждан, из коих 20 человек расстреляно якобы при попытке к бегству и оказании сопротивления. Остальные же коммунисты были направлены в отдел 1-с 56-й пехотной дивизии, а затем переданы полевой жандармерии и также расстреляны". Фон Эрдмансдорф также признал, что для запугивания советских граждан по его приказу проводились аресты, заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию советских граждан. "Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены", - говорил он. Как следует из показаний фон Эрдмансдорфа, он считал само собой разумеющимся полное уничтожение евреев на землях, занятых гитлеровцами. "Специальных приказов от вышестоящего начальства перед началом войны, а также в первые ее месяцы по вопросу отношения к еврейскому населению на оккупированной территории я, как командир полка, не получал, но исходя из проводимой политики германского правительства к евреям я лично считал, что эта часть населения должна быть полностью уничтожена, так как вообще немцы считали, что "каждый еврей в кармане носит свой смертный приговор без даты", - показал фон Эрдмансдорф. "В правильности своего мнения я убедился в конце 1941 года после того, как в городе Киеве еврейское население было полностью уничтожено", - добавил он. На судебном процессе в Минске, прошедшем 15-29 января 1946 года, фон Эрдмансдорф был привлечен в качестве обвиняемого в военных преступлениях и приговорен к смертной казни. Его 30 января 1946 года публично повесили на Минском ипподроме. Шествие побежденныхВо время Великой Отечественной войны советские войска летом 1944 года провели Белорусскую стратегическую наступательную операцию ("Багратион") с целью разгромить немецкую группу армий "Центр". В ходе нее части Красной армии прорвали оборону противника, окружили и уничтожили его группировки в районах Витебска, Бобруйска и Минска, завершили освобождение Белоруссии и вступили на территорию Польши. В результате этой операции гитлеровские войска потеряли убитыми, ранеными и пленными около 500 тысяч человек. В том числе в плен попал 21 немецкий генерал. Пропаганда Германии и ее союзников, а также некоторые зарубежные средства массовой информации ставили под сомнение реальный масштаб советских побед. В этой связи советской Ставкой Верховного главнокомандования было принято решение провести военнопленных во главе с их генералами по улицам Москвы. Проведение операции возложили на народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. Операция получила кодовое название по имени музыкальной комедии "Большой вальс". Шествие пленных по Москве запланировали на 17 июля 1944 года. В начале июля 1944 года в белорусских лагерях для немецких военнопленных под строгим секретом начался отбор относительно здоровых и способных передвигаться пешком гитлеровских солдат и офицеров. Отобранных под охраной частей НКВД сосредотачивали на железнодорожных станциях Бобруйска и Витебска. Оттуда их в вагонах-теплушках под конвоем войск НКВД отправляли в сторону Москвы. Для этого, по некоторым подсчетам, понадобилось более тысячи вагонов (около 40 эшелонов) и не одна сотня солдат-конвоиров. В первой половине июля в Москву доставили 57,6 тысячи человек, в том числе 19 гитлеровских генералов. Пленных разместили на поле московского ипподрома и на стадионе "Динамо". Утром 17 июля 1944 года о проведении марша побежденных в Москве было объявлено по радио, а также сообщено в передовице газеты "Правда". Парад проходил при большом стечении жителей Москвы, представителей иностранных дипломатических миссий и зарубежных СМИ. Перед маршем военнопленных накормили кашей с салом и выдали по порции хлеба. Рано утром 17 июля всех пленных разделили на две неравные группы и построили колоннами по 20 человек по фронту. В каждой колонне было по 600 человек. Во главе колонн находились пленные генералы, потом шли полковники, затем огромное число офицеров по убыванию в чинах. Офицеры были в своей военной форме и оставленных им орденах. За ними следовали рядовые в своем истрепанном обмундировании. Движение колонн военнопленных началось ровно в 11 часов утра с московского ипподрома. Во время марша обе группы сначала прошли по Ленинградскому шоссе и улице Горького (ныне Тверской) к площади Маяковского, где их маршруты разделились. Первая группа в составе 42 тысяч пленных далее двинулась по часовой стрелке по Садовому кольцу до Курского вокзала. Вторая группа в составе 15 тысяч пленных шла по Садовому кольцу против часовой стрелки, дойдя до станции Канатчиково Окружной железной дороги. Первая группа пленных преодолела свой маршрут за 2 часа 25 минут, а вторая - за 4 часа 20 минут. Колонны военнопленных сопровождали всадники с обнаженными шашками и бойцы с винтовками наперевес. Для охраны порядка были привлечены 4,5 тысячи человек по линии НКВД, а также более 12 тысяч военных. За пленными следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта. Парад закончился к семи часам вечера, когда всех пленных разместили по вагонам и отправили в места заключения. Четырем пленным была оказана медицинская помощь. Военнопленные генералы по прибытии на Курский вокзал были погружены на автомашины и доставлены по назначению. В рапорте в Государственный комитет обороны народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал, что во время шествия "со стороны населения было большое количество антифашистских выкриков: "Смерть Гитлеру!" и "Смерть фашизму!". Однако в целом, по словам свидетелей, агрессивных или антинемецких выпадов было очень мало. Как отмечают историки, марш по Москве десятков тысяч пленных солдат произвел неизгладимое впечатление на советский народ, на союзников и врагов СССР, продемонстрировав военные успехи Красной армии в войне и неизбежность скорой победы.

https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html

https://ria.ru/20240608/kniga-1951564912.html

https://ria.ru/20240412/fsb-1939489418.html

https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html

https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html

москва

ссср

могилев

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москва, ссср, могилев, лаврентий берия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курский вокзал, великая отечественная война (1941-1945)