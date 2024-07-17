https://ria.ru/20240717/evroparlament-1960340165.html

В ЕП нового созыва "антироссийская сумма" не изменилась, заявил Логвинов

В ЕП нового созыва "антироссийская сумма" не изменилась, заявил Логвинов - РИА Новости, 17.07.2024

В ЕП нового созыва "антироссийская сумма" не изменилась, заявил Логвинов

Европейский парламент нового созыва, несмотря на некоторую "смену политических слагаемых" после июньских выборов, сохранил неизменную "антироссийскую сумму" и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:12

2024-07-17T19:12

2024-07-17T19:22

россия

евросоюз

кирилл логвинов

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Европейский парламент нового созыва, несмотря на некоторую "смену политических слагаемых" после июньских выборов, сохранил неизменную "антироссийскую сумму" и продолжил курс на долгосрочную конфронтацию с Россией, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.Депутаты Европарламента на своей первой пленарной сессии после выборов приняли первую резолюцию о продолжении безоговорочной поддержки Украины с обещаниями продолжить вооружение Киева, осуждением визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию с мирной миссией и призывами к новым санкциям против России и Белоруссии и конфискации замороженных в ЕС российских суверенных активов."Согласно статистике, состав Европарламента поменялся чуть более чем наполовину. Содержание и тональность данного документа являются наглядным подтверждением того, что в Европейском парламенте стало чуть больше "политических слагаемых", однако "антироссийская сумма" осталась прежней", - сказал Логвинов.Он также добавил, что "буквально в первые часы своей работы Европарламент нового созыва поспешил присягнуть на верность взятому Брюсселем курсу на безоговорочную, полномасштабную поддержку украинского режима". "Тем самым "с колёс" подписался под установками на продолжение долгосрочной конфронтации с Россией", - отметил собеседник агентства.Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристсткая праволиберальная Европейская народная партия (ЕНП) получила 188 мест из 720, следующая за ЕНП Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" – 136. На третьем месте следует новая правая фракция "Патриоты Европы", инициатором создания которой выступил, в том числе, венгерский премьер Виктор Орбан.

https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, кирилл логвинов, европарламент