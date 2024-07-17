https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html

На пороге тяжелого кризиса. Европа рискует лишиться главного

На пороге тяжелого кризиса. Европа рискует лишиться главного - РИА Новости, 17.07.2024

На пороге тяжелого кризиса. Европа рискует лишиться главного

Европарламент нового созыва приступил к работе. В ближайшее время депутатам предстоит решить важнейшие вопросы. В частности, 18 июля состоится голосование по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:07

в мире

урсула фон дер ляйен

альберт бурла

еврокомиссия

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европарламент нового созыва приступил к работе. В ближайшее время депутатам предстоит решить важнейшие вопросы. В частности, 18 июля состоится голосование по кандидатуре главы Еврокомиссии. На пост вновь претендует Урсула фон дер Ляйен. Но ее позиции пока шаткие. О назначении председателя ЕК и связанных с этим проблемах — в материале РИА Новости.Незначительный перевесВ 2019-м Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей ЕК. Ее поддержали 383 депутата из 747 (требовалось минимум 374). И это преподносили как триумф.За пять лет — таков срок пребывания на посту — ситуация изменилась. Европарламент после июньских выборов существенно "поправел". Уменьшилось число депутатов — до 720. Для победы нужно 50 процентов плюс один голос, то есть 361. У Европейской народной партии (ЕНП), выдвинувшей фон дер Ляйен, 188 мест.Блокирование с другими фракциями помогло в прошлый раз, но это обеспечило лишь незначительный перевес. И сейчас есть опасения, что голосов не хватит.Что делают депутаты?Еврокомиссия — один из двух главных органов исполнительной власти ЕС.Формально председателя ЕК назначает Евросовет — второй исполнительный орган, состоящий из президентов и премьер-министров. Там фон дер Ляйен утвердили.Но окончательное решение принимает Европарламент — простым большинством.В 2019-м фон дер Ляйен поддержали, помимо ЕНП, представители Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) и либеральной группы Renew. У них теперь 139 и 77 мандатов соответственно. Этого вполне достаточно.На деле же, отмечает Politico, "это почти гарантированно не произойдет". "В предыдущих голосованиях около 13 процентов неформальной коалиции взбунтовались", — указывает издание. Кроме того, к фон дер Ляйен возникло множество вопросов — в ее первый срок хватало скандалов.Превышение полномочийВозможности главы ЕК обширны, но не безграничны. При принятии решений нужно одобрение парламента, а также других членов комиссии и национальных правительств.А фон дер Ляйен, рассказывали близкие к ней источники, "ведет себя как королева", предпочитая узкий круг советников, личные указы и несогласованные шаги. Например, возмущение вызвала ее поездка в Израиль в прошлом году на фоне обострения конфликта в Газе. Председатель ЕК не имеет права действовать от имени ЕС на внешнем периметре, для этого есть профильный верховный представитель (в данный момент — Жозеп Боррель).Фон дер Ляйен заявила о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом — без всяких внутренних обсуждений. Назначила спецпредставителем ЕК по малым и средним предприятиям Маркуса Пипера, известного только тем, что он из Христианско-демократического союза, откуда и фон дер Ляйен. Ей предложили рассмотреть других кандидатов. Она не уступила. Спасло ситуацию лишь то, что в разгар скандала Пипер сам отказался от должности.Наконец, с 2021-го тянется история о закупках вакцин против коронавируса для ЕС. По данным журналистов, опубликовавших расследование на эту тему, фон дер Ляйен провернула 20-миллиардную сделку с исполнительным директором компании Pfizer Альбертом Бурлой в частном порядке, по СМС и посредством личных звонков.Хотя это и позволило избежать дефицита препаратов, в итоге часть медикаментов оказалась лишней, их пришлось утилизировать. Несмотря на официальные запросы, фон дер Ляйен так и не предоставила информацию об этой переписке и телефонных разговорах с Бурлой."Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности, — возмущается депутат Софи ин'т Велд. — <…> Она ненавидит Европейский парламент. Она не пробудет там ни минуты больше, чем это строго необходимо".На кого опереться?Многие уже заявили о нежелании поддержать ее выдвижение на второй срок. Фон дер Ляйен проводит интенсивные переговоры с парламентскими группами, обещая, по всей видимости, уступки.В S&D, в частности, хотят добиться обязательств по созданию постоянного фонда ЕС, подобного тому, который был для восстановления после пандемии. В Renew, утратившей 20 мест, надеются сохранить ответственные посты в ЕП. Также среди потенциальных соратников фон дер Ляйен — "Зеленые", но их беспокоит недостаточная амбициозность климатического курса ЕНП.В четверг, 18 июля, в девять часов утра она выступит со своей программой на заседании ЕП в Страсбурге. Затем — дебаты, а после полудня — тайное голосование.Результаты объявят к трем часам. Если фон дер Ляйен не наберет 361 голос, Евросовет обязан в течение месяца предложить другую кандидатуру. Проблема в том, что на уровне национальных правительств она, похоже, единственный претендент, способный заручиться поддержкой большинства. Поражение фон дер Ляйен "ввергнет ЕС в беспрецедентный политический кризис", уверены западные СМИ.Все откатится на этап назад: 27 главам государств придется согласовывать компромиссную фигуру, потом — новое голосование. Тянуться это может месяцами, и на все это время один из двух главных органов исполнительной власти ЕС окажется недееспособным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз, евросовет