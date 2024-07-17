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В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2024
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10:02 17.07.2024 (обновлено: 11:29 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ege-1960177348.html
В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2024
В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ
Около 73 процентов школьников, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:02
2024-07-17T11:29
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сн_образование
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Около 73 процентов школьников, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Предварительный анализ показал, что 73 процента сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у девяти процентов участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания", — сказал он.Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников.В феврале 2024 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, СН_Образование, Социальный навигатор
В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ

Рособрнадзор: 73 процента школьников, пересдававших ЕГЭ, повысили свой балл

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача первого ЕГЭ в школах России
Сдача первого ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сдача первого ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Около 73 процентов школьников, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Предварительный анализ показал, что 73 процента сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у девяти процентов участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания", — сказал он.
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Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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