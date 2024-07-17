https://ria.ru/20240717/ege-1960177348.html

В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ - РИА Новости, 17.07.2024

В Рособрнадзоре рассказали о результатах школьников, пересдававших ЕГЭ

Около 73 процентов школьников, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:02

2024-07-17T10:02

2024-07-17T11:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Около 73 процентов школьников, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Предварительный анализ показал, что 73 процента сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у девяти процентов участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания", — сказал он.Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников.В феврале 2024 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.

https://ria.ru/20240715/apellyatsiya-1734980175.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор