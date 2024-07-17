https://ria.ru/20240717/ege-1960160455.html
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников - РИА Новости, 17.07.2024
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников
Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:02
2024-07-17T07:02
2024-07-17T10:52
анзор музаев
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Думал, что явка будет значительно ниже, но был удивлен. В этих двух дополнительных днях приняли участие чуть свыше 105 тысяч человек, что составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников. Это доказало осознанность их выбора", - сказал Музаев. Глава Рособрнадзора отметил, что наибольший процент явки по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%). В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
https://ria.ru/20240715/apellyatsiya-1734980175.html
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анзор музаев, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Анзор Музаев, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников
Рособрнадзор: на пересдачу ЕГЭ пришли впервые более 105 тысяч школьников