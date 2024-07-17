Рейтинг@Mail.ru
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 17.07.2024 (обновлено: 10:52 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ege-1960160455.html
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников - РИА Новости, 17.07.2024
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников
Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:02
2024-07-17T10:52
анзор музаев
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:286:2717:1814_1920x0_80_0_0_25b6fb962340a66fd9901a1c5c1bdc98.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Думал, что явка будет значительно ниже, но был удивлен. В этих двух дополнительных днях приняли участие чуть свыше 105 тысяч человек, что составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников. Это доказало осознанность их выбора", - сказал Музаев. Глава Рособрнадзора отметил, что наибольший процент явки по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%). В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
https://ria.ru/20240715/apellyatsiya-1734980175.html
https://ria.ru/20240717/rosobrnadzor-1960149351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:5:2717:2043_1920x0_80_0_0_fb94e0ee1287216d75579213f18e88bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анзор музаев, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), общество, социальный навигатор, сн_образование
Анзор Музаев, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников

Рособрнадзор: на пересдачу ЕГЭ пришли впервые более 105 тысяч школьников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 105 тысяч российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по новым правилам 4 и 5 июля, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Думал, что явка будет значительно ниже, но был удивлен. В этих двух дополнительных днях приняли участие чуть свыше 105 тысяч человек, что составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников. Это доказало осознанность их выбора", - сказал Музаев.
Школьник перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Апелляция ЕГЭ-2024: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы
15 июля, 14:46
Глава Рособрнадзора отметил, что наибольший процент явки по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%).
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах
Вчера, 02:50
 
Анзор МузаевВладимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала