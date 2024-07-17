https://ria.ru/20240717/dtp-1960321173.html

После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело

После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело - РИА Новости, 17.07.2024

После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:11

2024-07-17T18:11

2024-07-17T18:11

происшествия

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дтп

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Раннее сообщалось о столкновении на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезда "Ласточка" с автомобилем, из-за которого погибло четыре человека, находящихся в машине. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960300789.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп