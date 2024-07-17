https://ria.ru/20240717/dtp-1960321173.html
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело - РИА Новости, 17.07.2024
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:11
2024-07-17T18:11
2024-07-17T18:11
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960295486_0:430:717:833_1920x0_80_0_0_9c8bfdfee898882317527b0cdb5c0e8c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Раннее сообщалось о столкновении на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезда "Ласточка" с автомобилем, из-за которого погибло четыре человека, находящихся в машине. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960300789.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960295486_0:294:717:832_1920x0_80_0_0_674978e4affecdc1064ab8e52b830677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело
СК возбудил уголовное дело после столкновения машины с поездом под Петербургом