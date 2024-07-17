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После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело - РИА Новости, 17.07.2024
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18:11 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/dtp-1960321173.html
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело - РИА Новости, 17.07.2024
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:11
2024-07-17T18:11
происшествия
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Раннее сообщалось о столкновении на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезда "Ласточка" с автомобилем, из-за которого погибло четыре человека, находящихся в машине. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
После ДТП с авто и поездом в Ленинградской области возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после столкновения машины с поездом под Петербургом

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения автомобиля с поездом в Ленинградской области, повлекшего гибель четырех человек, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Раннее сообщалось о столкновении на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезда "Ласточка" с автомобилем, из-за которого погибло четыре человека, находящихся в машине.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Стало известно о состоянии некоторых пассажиров "Ласточки" после ДТП с авто
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДТП
 
 
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