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Иран обвинил США в использовании доллара для односторонней гегемонии - РИА Новости, 17.07.2024
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03:38 17.07.2024 (обновлено: 03:39 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/dollar-1960151475.html
Иран обвинил США в использовании доллара для односторонней гегемонии
Иран обвинил США в использовании доллара для односторонней гегемонии - РИА Новости, 17.07.2024
Иран обвинил США в использовании доллара для односторонней гегемонии
США используют доллар для односторонней гегемонии, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:38
2024-07-17T03:39
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США используют доллар для односторонней гегемонии, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "США используют доллар для установления односторонней гегемонии над странами мира", - заявил Канаани в интервью RT.Официальный представить МИД Ирана напомнил о недавно заключенном валютном соглашении между Россией и Ираном для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках. Он отметил, что предложил такой же механизм на уровне стран БРИКС. Канаани подчеркнул, что у БРИКС есть потенциал для продвижения многополярности. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что мир сыт по горло западным унилатерализмом. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240707/dollar-1957979359.html
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иран, россия, сша, брикс, в мире
Иран, Россия, США, БРИКС, В мире
Иран обвинил США в использовании доллара для односторонней гегемонии

МИД Ирана: США используют доллар для односторонней гегемонии

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США используют доллар для односторонней гегемонии, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"США используют доллар для установления односторонней гегемонии над странами мира", - заявил Канаани в интервью RT.
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Официальный представить МИД Ирана напомнил о недавно заключенном валютном соглашении между Россией и Ираном для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках. Он отметил, что предложил такой же механизм на уровне стран БРИКС.
Канаани подчеркнул, что у БРИКС есть потенциал для продвижения многополярности. Официальный представитель МИД Ирана заявил, что мир сыт по горло западным унилатерализмом.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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